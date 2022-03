Filtrado un vídeo de la gala con la reacción de Jada Pinkett Smith al bofetón de Will Smith en los Oscar

Han pasado cuatro días desde que Will Smith propinó un golpe a Chris Rock ante millones de telespectadores durante la gala de los Oscar y las imágenes de ese instante han dado la vuelta al mundo millones de veces, generando toda clase de reacciones, comentarios y memes.

Lo que casi todo el mundo ha visto han sido las mismas imágenes repetidas una y otra vez, las que se mostraron durante la retransmisión de la gala por el canal ABC (que en EE UU llegó a censurar las palabrotas en la retahíla de exabruptos que Smith gritó desde su asiento una vez propinado el golpe). Hasta que ha empezado a circular a través de TikTok un vídeo tomado dentro de la gala que muestra lo sucedido desde otro ángulo.

El vídeo, que comienza cuando Will Smith regresa a su asiento tras soltar la bofetada a Chris Rock, está grabado desde unos asientos detrás de la pareja. En él puede verse la reacción de Jaden Pinkett Smith después del golpe. Cuando el humorista recién golpeado dice "Will Smith acaba de darme una hostia", la actriz se inclina hacia delante en lo que parece un gesto de risa. Mientras tanto, Smith empieza a gritar a Rock exigiéndole que no mencione el nombre de su mujer "con su puta boca".

Aunque el vídeo se ha viralizado a través de TikTok, también ha llegado a otras redes sociales como Twitter o Instagram. En esta última ha sido el actor Michael Rapaport quien lo ha compartido. En la voz en off automatizada del vídeo se lee el rótulo que indica "Este es un ángulo que la mayoría de la gente no ha visto. Fijaos en la reacción de Jada".

Tiempo de sanar

Jada Pinkett Smith publicó en Instagram su respuesta a lo sucedido en la noche de los Oscar. "Este es un momento para sanar, y estoy dispuesta a ello", escribió la actriz en un escueto mensaje poco después del post de disculpa de Will Smith.

