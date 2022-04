Desde que ocurriera el escándalo de los Oscar, el pasado domingo, 27 de marzo, en el que Will Smith protagonizó un bofetón a Chris Rock por una broma sobre Jada Pinkett, mucho se ha hablado de la relación entre el actor y la actriz.

Los rumores sobre sus desavenencias han sido constantes en los últimos años y se han intensificado desde la ceremonia de entrega de los premios.

Incluso ella ha roto su silencio al respecto, asegurando que ella "no necesita protección" de nadie, tampoco de su marido. "Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan", declaró una fuente cercana al matrimonio, sobre lo que habló Jada Pinkett con Will en la conversación que ambos mantuvieron tras el incidente. "Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas".

"Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró", añadió. De este modo, la actriz demuestra que está en contra de la las formas de su marido y que ella no habría reaccionado del mismo modo. Aun así, aunque algunos medios han considero que ella le ha retirado su apoyo, el testimonio aseguró que "ella estará a su lado".

Por si esto fuera poco, ahora se ha hecho viral un video en el que la esposa del protagonista del eterno príncipe de Bel-Air afirma que nunca se quiso casar con su actual esposo, a quien la Academia le ha vetado durante los próximos diez años.

Este video, un episodio del programa Red Table Talk, publicado en octubre de 2018, muestra a Jada, Will, Willow, hija de ambos, y Adrienne Banfield, madre de la actriz, conversando sobre la historia de amor de la pareja.

Es entonces cuando Jada sorprende asegurando rotunda que ella nunca se quiso casar con Will y que lo hizo porque se quedó embarazada de manera accidental.

"No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada"

"Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada", confesó la actriz, que dijo que ese día estaba "muy molesta" por tener que casarse.

Algo que confirmó la madre de Jada, que pensaba que no era el momento e incluso agregó que "la boda fue horrible".