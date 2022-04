El sufrimiento de la madre de Marta Riesco y lo que opina su familia de su relación con Antonio David Flores: "Alucinando"

Marta Riesco acudió a Viva la vida para presentar su single, No tengas miedo, y, de paso, dio la última hora sobre su relación con Antonio David, actualmente rota, aunque la periodista no cerró las puertas a una reconciliación.

"Ayer (por el sábado) pasé el peor día de mi vida, no me quería levantar de la cama", reconoció. "No he hablado con él desde el viernes, no lo he intentado. Es la primera vez que estamos tanto tiempo sin hablar".

"Yo estoy triste y dolida, he aguantado muchas carencias en mi relación. Estoy alucinando con que no me haya llamado porque me vio rota", le reprochó.

"Él está enamoradísimo. A mí no me ha importado lo que se ha dicho de él porque estaba enamorada y he tirado para adelante con todo. Creo que quiere casarse conmigo y tener hijos, por lo que hemos hablado, yo sí quiero", recordó.

Pero, además de todo esto, la joven reportera desveló cómo lo está pasando su familia y qué opina de todo esto. "Mi familia está alucinando con todo lo que está pasando", indicó a Emma García.

Además, concretó en la figura de su madre. "Mi madre está sufriendo muchísimo. He tenido mucha suerte en el trabajo, he sido muy querida. Mucha gente me ha criticado y es muy duro para una madre. Yo estoy en tratamiento a raíz de toda esta situación"