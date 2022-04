Jada Pinkett afea a Will Smith su bofetón en los Oscar: "No necesitaba protección, él fue quien exageró"

Ya han pasado casi dos semanas desde la celebración de los Premios Oscar, pero aún colea la bofetada que le propinó Will Smith a Chris Rock tras un inapropiado chiste sobre su mujer, Jada Pinkett. Pero ahora, tras todo este tiempo callada, ha salido a la luz la opinión que la protagonista tiene sobre este asunto, y no es otra que una condena de la actuación de su marido.

Son muchas las reacciones que han llegado después de esta inaceptable agresión en la gala. En concreto, el mundo del cine ya ha hablado y la carrera de Will Smith se ha visto afectada, pues sus nuevas películas, Bad Boys 4 y Fast and Loose, han paralizado sus producciones.

Pero el propio actor también ha reaccionado a sus malas acciones, y una de sus primeras decisiones que tomó fue dimitir de la Academia de Hollywood. Además, recientemente ha ingresado por voluntad propia en una lujosa clínica de rehabilitación para aprender a gestionar el estrés.

El chiste de Chris Rock que hizo estallar a Will Smith en los Oscar: ¿qué le dijo antes del puñetazo? Aquí puedes ver el momento y las palabras del presentador subtituladas al español. El chiste de Chris Rock que hizo estallar a Will Smith en los Oscar.

Por su parte, sus hijos también han hablado. La joven Willow, de 21 años, publicó unos tuits de reflexión sobre las reacciones que se tienen a lo largo de la vida; pero Jaden, de 23, directamente se enorgulleció de la actuación de su padre, diciendo que así es como hacen las cosas ellos.

Quien ha tenido una reacción diferente ha sido la propia Jada Pinkett Smith, tal y como una fuente cercana a la pareja declaró a US Weekly. Según su testimonio, ambos tuvieron una conversación en profundidad sobre el asunto y ella no está para nada de acuerdo con lo que hizo su esposo.

El actor Will Smith ha renunciado a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood después de que el pasado lunes abofeteara en directo al presentador Chris Rock, cuando el cómico hizo una broma sobre su mujer, que sufre de alopecia. Smith ha enviado una carta en respuesta a la Academia de Hollywood, que abrió el pasado miércoles un expediente disciplinario contra él por "violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia", que incluyen "contacto físico inapropiado y comportamiento abusivo o amenazante".

"Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan", declaró la citada fuente sobre lo que habló Jada Pinkett con Will en su conversación. "Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas".

"Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró", añadió. De este modo, la actriz demuestra que está en contra de la las formas de su marido y que ella no habría reaccionado del mismo modo. Aun así, aunque algunos medios han considero que ella le ha retirado su apoyo, el testimonio aseguró que "ella estará a su lado".

Estas son las primeras declaraciones de la intérprete frente a los medios, pues sus publicaciones en redes se habían centrado en otros asuntos o habían hecho referencia a lo sucedido en los Oscar pero de forma más metafórica.

Sin embargo, lo que sí se sabía de la reacción de Jada Pinkett en la gala de los Oscar es que, tal y como se ve en un video, tras el bofetón se rio porque Chris Rock hizo un chascarrillo. "Will Smith acaba de darme una hostia", fue lo que dijo el presentador sonriendo, provocando las risas del público y de la propia Jada, probablemente porque todos pensaron que todo formaba parte de un sketch preparado.

Aun así, lo cierto es que la expresión de la intérprete de Matrix o Madagascar tras el chiste sobre su alopecia fue un poema, y dejó patente que le molestó. Pero ha sido ahora cuando ha dejado claro que, a pesar de ello, no justifica en absoluto la reacción violenta de Will Smith.