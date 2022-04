Mariló Montero ataca a Ferreras: "Dejen de soltar verborreas feministas cuando sus comportamientos son machistas"

Mariló Montero ha lanzado un duro ataque contra Antonio García Ferreras. Lo ha hecho a través de sus redes sociales y aprovechando la opinión de este acerca del nuevo gobierno de Castilla y León, con pacto entre Vox y el PP que, en general, fue censurado por Ferreras.

Ferreras afeó el criterio de igualdad de Mañueco en su gobierno, ya que, según su opinión, hay un desproporcionado número de hombres y mujeres. "Solo encuentra tres mujeres capaces de formar parte de su Gobierno. ¡El resto son hombres!", dijo.

Horas después, Mariló, compañera de profesión, cargó contra esta postura por, según ella, contradictoria. "Antonio Garcia Ferreras, director y conductor de Al Rojo Vivo en laSexta, ha criticado con dureza al nuevo gobierno de Mañueco, Castilla y León, por formar un gobierno sin paridad. 9 consejeros y 3 consejeras. Según Mañueco, "son los mejores hombres y las mejores mujeres". Ferreras le ha respondido con dolorosa ironía a Mañueco que "no ha sido capaz de encontrar más mujeres con méritos". En la mesa de Ferreras, donde hay ocho sillas, como 8 consejerías u ocho ministerios, él tiene sentados a 7 hombres y a una mujer, que, además, no es contertulia, sino una redactora que va dando paso o algún apunte informativo, pero ninguna mujer ha sido invitada para opinar. Será que Ferreras no es capaz de encontrar a ninguna mujer con méritos para debatir sobre los temas que aborda cada día", ha escrito la periodista en Instagram.

Pero la cosa no queda ahí. "Ve la paja en el ojo ajeno y no en el suyo propio", dice de Ferreras.

Para ella, tanto uno como otro ahcen el mismo daño. "Tanto el gobierno de Mañueco como Ferreras no saben el verdadero daño que hacen a la sociedad. A España. Que en el siglo XXI no haya paridad en España, en la política, en los medios de Comunicación, es humillante", algo que califica como un "grave asunto".

Al final, cree que Ferreras no hace autocrítica y le lanza un consejo: "Y lo más grave, está ciego porque, como Ferreras, lo critica y no lo practica sin sentir la mínima preocupación. Si la mujer no es invitada, por mucho que estudie y se prepare, si no le dan visibilidad, responsabilidades, oportunidades, por hombres que siguen excluyendo a la mujer, son responsables de provocar el aislamiento femenino, la discriminación y el desánimo para que ellas quieran seguir preparándose. En la política y los medios, tan visibles, deben dar ejemplo de la verdadera igualdad. El resto, como lo que hace Mañueco y Ferreras seguirá deconstruyendo nuestro país. Y, sobre todo, Ferreras utiliza el discurso de la paridad de manera retórica sin ser consciente de su responsabilidad. Por favor, no vuelvan a formar gobiernos que no sean paritarios, programas de televisión sin paridad, empresas sin paridad. Miren a su alrededor, primero limpien su mirada, valoren a las mujeres y dejen de seguir soltando verborreas feministas cuando sus comportamientos y decisiones son machistas".