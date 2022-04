El Govern ve "evidencias claras" de que el CNI está tras el presunto espionaje y acudirá a la ONU y a la UE

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostenido este miércoles que hay "evidencias claras" de que el CNI está tras el caso de presunto espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus.

"No hace falta ser Sherlock Holmes para mirar al CNI", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe dar explicaciones, investigar el caso y asumir responsabilidades.

Aragonès ha advertido de que, si el Gobierno no lo hace, "será muy difícil" que ERC continúe dando estabilidad parlamentaria al Ejecutivo.

Acudirán a la ONU y a la UE

Además de emprender "todas las medidas políticas y legales" para esclarecer el supuesto espionaje a decenas de independentistas, el gobierno de Cataluña acudirá a las instituciones europeas y de la ONU para "analizar" la vulneración de derechos fundamentales que el caso implica.

Así lo afirmó este miércoles la consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat de Cataluña, Victòria Alsina, en una rueda de prensa en Viena.

"No nos basta con un 'no sabemos nada' o 'no tenemos constancia'. Aquí hay personas detrás y se tiene que investigar", remarcó.

"Estamos frente al caso de espionaje masivo más importante que se ha certificado alrededor del mundo en conexión a 'Pegasus' y en Europa en todas estas últimas décadas", declaró Alsina.

Aludía así al escándalo desatado por la supuesta infiltración de teléfonos móviles de 65 líderes independentistas con el programa israelí de espionaje "Pegasus", vendido sobre todo a Estados.

Alsina resaltó que afecta a ciudadanos catalanes en un periodo que "comenzó con el gobierno de Mariano Rajoy y continuó con Pedro Sánchez", y que algunos de ellos se mudaron de país en ese tiempo, con lo cual el caso "implica directamente" a cinco naciones miembros de la Unión Europea (UE).

Además, se trata de la vulneración de los derechos de ciudadanos europeos, por lo que "no solo el gobierno catalán necesita una respuesta, también las instituciones de la UE".

"Si el gobierno español no la tiene", debe investigar lo sucedido "hasta las últimas consecuencias", subrayó Alsina, quien dijo considerar que por su relevancia, ese "reclamo también debería provenir de la comunidad internacional".

Al afectar a "políticos, activistas, periodistas, abogados que tuvieron comunicación directa con los clientes que formaron parte de los casos judiciales en los tribunales después del 1 de octubre de 2017", para la consellera catalana está claro que se trata de "un ataque de espionaje a un movimiento democrático, pacífico y europeo".

"Pensamos que la UE no puede permitir ningún doble rasero aquí", resaltó Alsina al pedir que para cada Estado miembro valgan los mismos principios que se aplican cuando Europa critica a Rusia o China por espiar a sus ciudadanos.

Por todo ello, aseguró que la Generalitat recurrirá a todas las medidas que estén a su alcance "para esclarecer exactamente, depurar las responsabilidades, y a partir de ahí que se tomen las acciones políticas y legales pertinentes".

Mientras estudia "cómo puede querellarse como Gobierno" por este escándalo, ha decidido ya ofrecer apoyo a todas los afectados "brindándoles asesoramiento legal y ayudándoles a abrir cualquier demanda legal o mecanismo para proteger sus derechos", informó la consellera al aludir a una reunión del gabinete celebrada ayer.

"A nivel internacional, acudiremos a todos los mecanismos que existen de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las instituciones europeas para que esto realmente sea analizado, estudiado y forme parte de una conversación más global en la medida en la que estamos hablando de derechos fundamentales", prometió.