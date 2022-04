¡Deja de mojar todo a tu paso con el paraguas y dale una vuelta de tuerca! Con este modelo invertido no volverás a gotear al cerrarlo

En los días de lluvia, ya lo decía la cantante Eva Amaral: "Nadie escucha lo que cuenta, hasta que se hace violenta". Y es que, cuando el temporal trae mucha agua, sobre todo ahora en primavera, llevar paraguas puede ser una odisea que nos moje más que nos proteja. Cuando la tela de un paraguas se empapa y lo cerramos, todos sabemos la cantidad de agua que gotea por él, por eso, las tiendas y oficinas están llenas de paragüeros y bolsas para no mojar todo, nadie guarda este utensilio en el bolso después de usarlo (se carga en la mano) y, por esa razón también, el trasporte público parece una balsa en los días de lluvia, creada por todos los paraguas que están goteando sin parar en su interior.

No es de extrañar que se haya querido dar una vuelta de tuerca a este invento para mejorarlo. Existen los paraguas invertidos, modelos muy útiles para dejar de mojar todo a tu paso y de cargar con el utensilio en la mano, ya que su diseño permite trasportarlo dejando las manos libres (además de que se puede colocar directamente en el suelo en el trasporte público) y sin mojar nada, porque, cuando lo cierras, la parte mojada queda en el interior y no en el exterior. ¡Olvídate también de empapar tu coche!

Este modelo de Amazon es uno de los más económicos y está ahora ¡rebajado! más de un 35%, por lo que te enamorará aún más. Por 16 euros puede ser tuyo un paraguas invertido, resistente al viento y con rayas reflectantes para hacerlo más seguro por la noche. Su diseño inverso hace que la superficie húmeda del paraguas se quede por dentro y no gotee cuando lo cierres. De esta forma, no mojarás el suelo, el coche o tu ropa. Además, su apertura (automática, por cierto) ayuda a abrirlo fácilmente sin mojar tu coche, ya que la humedad saldrá hacia fuera y no goteará mientras lo abres.

Diseñado con rayas reflectantes para ser más seguro. Amazon

