Chelo García-Cortés es una de las colaboradoras más populares de Sálvame, pero también una de las más machacadas por el programa, a la que continuamente se le lanzan pullas y se le gastan bromas de mal gusto. Y la colaboradora ha puesto un límite, que han sobrepasado con creces.

Kiko Hernández, desde el comienzo del programa, ha afirmado que había llegado una información sobre Chelo García-Cortés que le iba a hacer mucho daño y, tras subirse al famoso 'pulpillo', la ha desvelado. "Se ha puesto en contacto con el programa una persona a la que hace tiempo le pediste dinero. Un familiar tuyo al que le pides 2.000 euros".

"Pasado un mes, se lo devuelves. Ese familiar es tu sobrino, Alberto. Y dice que no tiene ningún problema en dejarte dinero, porque eres su tía y siempre le has tenido mucho cariño" ha comentado Kiko ante la expectación de la colaboradora y del resto de sus compañeros.

"Pero que en el momento más duro de su vida, cuando muere su madre, tu hermana, que perdió una tía, te perdió como tía. Porque no recibió ni siquiera una llamada tuya. Desapareciste y que, en más de un año, no sabes nada de él".

Chelo García-Cortés ha explotado con la información, pero no contra Kiko Hernández, sino contra el propio programa. "Me parece todo tan injusto y tan cruel, que voy a optar por el silencio. El programa podría haberme preguntado, pero no voy a dar ni una explicación. No me merezco esto".

"Muchas gracias al programa por lo que está haciendo conmigo esta tarde. Gracias por nada. Iros a la mierda. Ha sido un placer trabajar aquí. No tenéis respeto" y, tras esas palabras, Chelo García-Cortés ha abandonado el plató muy molesta.

Chelo abandona el programa muy enfadada #yoveosalvame pic.twitter.com/mCbmO56mqw — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 19, 2022

Belén Esteban ha sido una de las más firmes defensoras de Chelo, y ha ido a buscarla fuera del plató, junto a Adela, Jorge Javier y Gema López. "Creo que es muy injusto. Gema y yo sabemos lo que hay. El sobrino podría haber llamado a Chelo antes de llamar a Sálvame'.

"No tengo miedo" ha explotado Chelo, hablando directamente a la dirección del programa. "Dais demasiado fuerte. Hablad de quien tenéis que hablar. Os aviso. Porque se ha demostrado que aquí no me quieren". Aunque, tras el enfado, ha vuelto al plató, pero muy enfadada, mientras sus compañeros seguían tratando de calmarla.