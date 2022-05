Quiénes son The Rasmus, representantes de Finlandia en Eurovisión 2022

Este 10 de mayo arrancan las semifinales de la nueva edición de Eurovisión 2022, por lo que no queda nada para que los representantes de los países participantes se suban al escenario del Pala Alpitour, en la ciudad italiana de Turín.

Los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales, para después pasar a la gran final el sábado 14 de mayo de 2022, donde se podrá conocer al ganador de esta edición. En el caso de España, Chanel Terrero será la representante en este evento, donde presentará su tema SloMo tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest.

Una banda unida desde hace 30 años

The Rasmus representará a Finlandia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 en Turín con la canción Jezabel. El grupo lleva junto desde hace casi tres décadas y es uno de los que tienen más éxito en el país. De hecho, la canción In the Shadows superó 100 millones de visitas en Spotify.

Aunque esta sigue siendo su marca personal, el grupo ha lanzado varios álbumes de platino y ha obtenido numerosos logros en la industria musical. Además, han recorrido todo el mundo con su música.