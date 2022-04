Antes voluntarios que mercenarios: ya son dos los dos combatientes británicos capturados por Rusia en Ucrania

Ya son dos los soldados británicos que han sido capturados por Rusia. Se trata de Aiden Aslin y Shaun Pinner. Ambos han sido ya mostrados por los medios rusos, porque Putin intenta, desde su condición de presos, usarlos para difundir su propaganda.

Aide y Shaun son amigos y, desde distintas unidades, estaban combatiendo en la defensa de Mariúpol, el puerto sitiado por el ejército ruso y de gran valor estratégico. "Luchaban como voluntarios, no como mercenarios", dice Jayson Pihajlic, otro ex soldado que luchó en Siria junto a Pinner y Aslin contra el Estado Islámico.

En declaraciones a The Guardian, Pihajlic comenta: "Es horrible verlo. Obviamente, les están dando una paliza y eso es lo menos que podemos decir. Quién sabe qué más está pasando. Se les tacha de mercenarios, pero no son mercenarios: son auténticos soldados ucranianos uniformados".

Este ex marine estadounidense habló por última vez con Aslin y Pinner cuando se unieron a la resistencia ucraniana. "Tras la captura de Aiden, me quedé con la impresión de que tal vez ninguna noticia fuera buena para Shaun".

Shaun Pinner

De 48 años, natural de Watford, fue soldado del Royal Anglian Regiment. Los medios ingleses cuentan que Pinner se marchó a Ucrania hace cuatro años, donde se casó con Larysa. Juntos han vivido durante este tiempo en la región del Donbás.

"Hola, soy Shaun Pinner. Soy ciudadano del Reino Unido. Fui capturado en Mariúpol. Formo parte de la 36ª Brigada del Primer Batallón de Infantería de Marina de Ucrania (...) Luché en Mariúpol durante cinco o seis semanas y ahora estoy en la República Popular de Donetsk". Es lo que el ex soldado dice en un vídeo difundido por NTV, la televisión pública rusa, con fines propagandísticos el pasado sábado.

Shaun Pinner, tras ser capturado por los rusos. NTV

Pinner aparece en las imágenes con aspecto demacrado y magullado. The Guardian cuenta que que no se sabe cuándo se filmó el vídeo ni cómo ni dónde fue capturado. El británico dice a cámara "que se rindió hace varios días".

Chris Garrett, que luchó junto a Pinner en 2014 en el Donbás, ha declarado a The Sun: "Fue herido por metralla en el ataque de unos tanques en Mariúpol y está en un hospital militar. Me dicen que ahora mismo no está muerto".

En enero, en declaraciones al Mail on Sunday, comentó: "Estoy aquí defendiendo a mi familia y a mi ciudad adoptiva. Rusia empezó esta guerra. Está financiada y dirigida por Rusia, pero lucharemos contra ellos, no se equivoquen".

Shaun Pinner y su mujer Larysa. Social media/e2w)

En esa entrevista Shaun Pinner reconocía su temor a ser capturado: "Temo por mi vida. Los rusos nos tratarán de forma diferente si nos capturan porque somos británicos. Esto siempre está en mi mente, que me capturen".

Aiden Aslin

De 28 años, nacido en Nottinghamshire, Aiden Aslin se rindió al ejército ruso la semana pasada. En 2018 trabajaba en Inglaterra como asistente social, pero ese mismo año marcha a Ucrania y se alista en su#s fuerzas armadas.

Antes de hacerlo en suelo ucraniano, Aslin luchó con unidades armadas kurdas en Siria contra el Estado Islámico. De vuelta, se prometió con una ucraniana y se establecieron en Mykolaiv, a orillas del Mar Negro.

Participaba en la defensa de Mariúpol dentro de la Brigada 36 de los Marines ucranianos, cuando se rindieron el 13 abril al quedarse sin munición. Aslin tiene la doble nacionalidad desde 2018, pero su familia insiste en que su objetivo nunca fue formar parte del frente bélico frente a Rusia.

El soldado Aiden. FACEBOOK

El periódico ruso Izvestia ha publicado unas declaraciones de Aslin donde insta a Ucrania a reconocer las reclamaciones de Rusia sobre Crimea (una de las exigencias de Putin al invadir Ucrania). Claro que, ante las cámaras, lo que se ha visto es a una persona magullada y con la cara ensangrentada.

La televisión rusa le ha utilizado para hacer propaganda de sus planteamientos. "Desde el primer día en que llegamos a Mariúpol, dije que debíamos irnos, porque, como dije antes, Donbás es reconocida como independiente, Luhansk también", ha dicho el ex soldado ante la cámaras.

Más allá, en un vídeo emitido por Rossiya 1, Aslin tacha al ejército ucraniano de "criminales" por su "falta de consideración hacia la población civil". Sin embargo, según el portal independiente ruso MediZona, esta "confesión" ha sido "manipulada" por el Kremlin y "adaptada" a la audiencia rusa.

"Nunca esperé esto, en el peor de los casos pensé que Aiden moriría luchando. Obviamente no quería eso, quería que la guerra terminara y que él volviera a casa con su prometida", ha declarado la abuela del combatiente a los medios. La madre de Aslin -en declaraciones a la BBC- pide que su hijo "sea tratado de acuerdo a la Convención de Ginebra".

Qué les espera

Según los medios británicos, Aslin y Pinner se enfrentan ahora al severo interrogatorio del Comité de Investigación de Rusia como sospechosos de espionaje. Y luego, una larga condena a prisión. Detalla el Daily Mail que, según la ley rusa, "mientras que los prisioneros de guerra son liberados al final de las hostilidades, los espías condenados pueden seguir entre rejas hasta que se pueda organizar un intercambio de agentes".

Es lo que ya ha propuesto hacer Oksana Marchenko, esposa del opositor ucraniano Viktor Medvedchyuk (encarcelado en Kiev). "Me dirijo a los familiares de los ciudadanos británicos capturados. Pueden solicitar al primer ministro de su país, Boris Johnson, que se lo sugiera a la dirección de Ucrania y que logre la liberación de Aiden y Shaun a través de su intercambio por... mi esposo Viktor Medvedchyuk".

La familia de Aslin ha pedido la intervención del Gobierno británico: "Hemos pedido al Foreign Office (Asuntos Exteriores) que intervenga para garantizar la seguridad de Aiden. Pero cada día que pasa en manos de las tropas rusas es una preocupación para nosotros. La recordamos a Vladimir Putin que respete los términos de la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra".