Christian Gálvez habla sobre su hipotético futuro como padre: "Me flipan los niños"

Christian Gálvez está viviendo uno de sus mejores momentos personales. El presentador se encuentra plenamente enamorado de Patricia Pardo, con quien comenzó una relación hace unos meses tras confirmarse su ruptura con Almudena Cid.

Prueba de su felicidad es el tratamiento que da en la actualidad a sus temas más personales, como es el caso de una posible paternidad. Hace semanas, Gálvez confesó que le gustaría ser padre, y ahora ha hablado de su opinión sobre los niños y lo que conllevan.

"Me flipan los niños. ¿Buena mano? No lo sé. Me gusta jugar con ellos... A mí me flipan los niños. Tengo paciencia. Me gusta hacer el robot, el gorila, lo que haga falta", dijo el presentador este fin de semana en De sábado con Christian Gálvez.

Christian Gálvez y Patricia Pardo pasean de la mano por Madrid este sábado. GTRES

Christian tiene claro algunos de los planes que llevaría a cabo con sus hijos o, simplemente, cualquier niño cercano. "Yo sería capaz de pedir permiso a los niños para ir a por helado, destrozar la cocina y pintarla toda de blanco", comentó entre risas.

Aprovechando que su hermana Ainhoa es la productora del programa, el presentador quiso recordar una anécdota de ambos en su infancia. Tras bromear quien fue más trasto de los dos, Gálvez dijo: "En el reparto se lo llevó todo Ainhoa. Calla o cuento lo del fuego. Tenemos un contrato de confidencialidad", apuntó, antes de añadir un toque de humor alegando que "unos niños pintan y otros niños queman".

Con estas declaraciones, Christian Gálvez volvió a dejar claras sus ganas de ser padre, motivo que se rumoreaba que habría sido el detonante de la ruptura con Almudena Cid, una información que la madre de la gimnasta desmintió en Twitter ante un comentario dañino: "Guarde su insulto machista y, además, no es cierto. Estaban en ello".