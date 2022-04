Rosa López se plantea ser madre antes que casarse: "Posiblemente, vendrá un niño..."

Rosa López, noticia en las últimas semanas por su entrevista en Lo de Évole, donde habla de la fama a raíz de su participación en la icónica primera edición de OT, sigue intentando reinventarse y luchar por sus sueños.

Volcada en la grabación de un misterioso programa de televisión, la cantante se muestra encantada con su vida personal, esa que comparte con su chico, Iñaki García.

Preguntada continuamente sobre si habrá boda inminente, ella sale por la tangente. "¡Si ya estoy como casada! ¿En serio hay que casarse? Cuando me lo pide, yo me río y ya está", responde la granadina a Pronto.

"Posiblemente, vendrá un niño antes que la boda", sorprende la artista. "Pero todavía no. Aún estamos luchando por muchos años", aclara.

Hablando de bodas, cuestionada sobre si irá a la de Chenoa, a la que algunos de sus compañeros de edición no están invitados, asegura Rosa que no lo sabe. "Todavía no he mirado el buzón, aunque Laura es una tía muy especial, que lo que hace es llamarte. Pero no sé si voy a poder ir porque estoy grabando cosillas".