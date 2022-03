Rosa López se abrió en canal en Lo de Évole, el programa de laSexta presentado por Jordi Évole y en el que la andaluza recordó su paso por OT hace ahora veinte años, el boom del programa y cómo repercutió en su vida hasta en la actualidad.

De esta forma, la de Granada desveló que mintió "para entrar en Operación Triunfo". De esta forma, Rosa se inventó que "tocaba el piano, que vivía en Armilla (un pueblo de Granada) y que sabía inglés". Una vez dentro, le tocó vivir situaciones que nunca había vivido antes. "He tenido momentos de no querer verlo y luego me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender de aquella Rosa. No quiero volver a la inconsciencia de aquellos momentos, pero echo de menos esa valentía de no saber qué hay. Porque para subirse a un escenario hay que tener muchos bemoles".

Además, sobre su victoria en aquella inolvidable primera edición del talent musical, dijo que llegó a pensar que ganó "por pena".

De su paso por Eurovisión, comentó: "Sentía presión, sentía que España creía que íbamos a ganar".

Pasaron los años, pocos, y, de repente, dejó de sonar en la radio. "Todo fue muy rápido, una locura. Grababa dos canciones por día, casi sin sabérmelas", desveló. Por aquel entonces sonaba "en todas las radios", vendían "ropa" con su cara y "todo tipo de merchandising". Pero de un día para otro "la música dejó de sonar en la radio", algo que ella no entendía. "Este es el mejor ejemplo de que las cosas se ganan. El día que suene en cualquier radio será como: 'lo he conseguido'. Sería una satisfacción para mí, para mis seguidores, para mi familia, para mi padre", contó emocionada.

Además, Rosa desveló su actual caché, de ese que tanto se ha hablado por su delicada situación económica. "No estoy ligada a ninguna discográfica, ahora soy buena, bonita y barata. Entre 9.000 y 14.000 euros".