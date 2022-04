El calvario de Ana Morgade por culpa un hombre que la acosaba y amenazaba y por el que "alteró gravemente su vida cotidiana"

Ana Morgade ha sufrido un auténtico calvario por culpa de un hombre que la acosaba y la amenazaba y que ahora ha sido condenado. Según informa el diario Noticias de Navarra, este hombre, un vecino de Almendralejo (Badajoz), fue condenado hace unos meses en Navarra a seis meses de prisión y a una multa de 3.600 euros por amenazar en redes y acosar con insistencia a la presentadora y actriz, a la que llegó a seguir hasta el hotel Tres Reyes cuando esta iba a representar en septiembre de 2019 en el teatro Gayarre una función de la obra Conductas Alteradas.

Según relata este diario, a cuenta de ese episodio en Pamplona, que era uno más a los varios actos de acoso por redes sociales y presenciales anteriores que había padecido la televisiva, Morgade denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional de Pamplona y así se inició el proceso.

La sentencia reconoce que el acusado se obsesionó con ella, de quien recopiló un buen puñado de información. Incluso logró intimidarla, con episodios como cuando se presentó en el verano de 2019 en los estudios donde se graba Zapeando, en el que ella colaboraba por aquel entonces, para estar a su lado. "He intentado colarme para ver Zapeando, pero me han dicho nooo". Al día siguiente, y según recoge la sentencia, el hombre publicó que Dios le había prometido una mujer que nació el mismo día que Morgade.

Otros mensajes fueron: "A quien le dé trabajo le voy a echar a todo mi grupo encima, mataremos a sus hijos y hasta a sus vecinos. Nunca bromeo con estas cosas. Que no vuelva a subirse al escenario, plató, ni tele ni por Internet. Si me queréis poner a prueba, costará sangre". También contra el marido de la actriz, a quien llamaba "payaso". "Como me vuelvas a vacilar te van a meter una paliza de hospital que vas a estar un mes en él", escribió el acosador.

La Audiencia navarra recalca en la sentencia que, "dada la insistencia y reiteración del acoso realizado por el acusado, se alteró gravemente el desarrollo de la vida cotidiana con desasosiego de la víctima, como consecuencia de esa actuación insistente e intimidatoria del procesado que le llevó incluso a tener que cambiar de domicilio y ocultarlo. El acusado consiguió su cercanía física, le contactó de forma reiterada, con contenidos amenazantes o humillantes, no propios de un fan o seguidor de un artista al que se admira".