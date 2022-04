Dime qué programa quieres hacer y te diré qué productora necesitas

La televisión siempre ejemplificará el trabajo en equipo. Una cadena es como una factoría en la que cada persona pone una pieza que, de uno u otro modo, va unida a su creatividad. Los canales tradicionales marcan su línea editorial y ordenan la personalidad de su casa con ayuda de productoras que vienen desengrasadas del mundo exterior e inventan formatos desde variopintas especialidades. ¿Qué compañías deberías elegir para acertar con un tipo de programa? Centrándonos en espacios de entretenimiento, intentamos dar en la diana a través de diez productoras relevantes que trabajan con los canales generalistas. No están todas las que son, pero sí son todas las que están.

1. EL TERRAT

La última imagen de Andreu Buenafuente en Late Motiv tras dejar su nariz de payaso. Movistar Plus

La productora fundada por Andreu Buenafuente es la mejor compañía a la hora de encontrar el equilibrio perfecto entre elegancia y comedia. Las mejores galas de premios de España las ha producido El Terrat. Saben encontrar el punto exacto entre corrosión, picaresca, sorpresa y sensibilidad. Entienden que el buen humor debe intentar comprender su tiempo y, además, que la buena historia crece acariciando los detalles. También estéticos. Porque la tele entra por vista, oído... y gusto.

2. GESTMUSIC

Noemí Galera en el maratón de los 20 años de OT Gestmusic

Creada por Toni Cruz, Josep María Mainat y el icónico pionero de la más imaginativa televisión Joan Ramón Mainat, Gestmusic es una de las productoras con más brillante experiencia en concursos y musicales. En la actualidad dirigida por Tinet Rubira, su habilidad está en que no hace talents shows cuadriculados y, directamente, crea programas ('OT', 'Tu cara me suena') con ese carácter único de la tele mediterránea. Eso significa luz, ironía, teatralidad y honestidad para hablar de tú a tú a una audiencia a la que quieres entretener a través de la fuerza del descubrimiento. Y no tirando de reclamos efectistas que intentan replicar aquello que se presupone que funciona en las pantallas del mundo.

3. LA FÁBRICA DE LA TELE

El presentador Jorge Javier Vázquez opina sobre 'MasterChef' en 'Sálvame'. TELECINCO

Oscar Cornejo y Adrián Madrid son la cúpula detrás de espacios como 'Sálvame' o 'Socialité'. Su especialidad, el reality show del corazón. La fábrica de la tele ha traído al presente la prensa rosa quitando pedigrí a los personajes y rompiendo con los viejos videos cortesanos de este controvertido género. Lo han hecho modernizando las narrativas del cotilleo con ingenio, desmontando la cuarta pared del plató e imaginando iconografía en cada esquina de Telecinco. Una compañía que se hace grande cuando huye de lo escabroso y acude a temas lúdicos sin disimular que no se los toman demasiado en serio. Porque hay contenidos que no se pueden tomar demasiado en serio.

4. LA COPRODUCTORA

Raquel Martos y parte de los colaboradores de 'El condensador de fluzo'. Aunque en el cuadrante de la imagen de aquí desaparezcan la mayoría TVE

Maestros del monólogo en sus múltiples vertientes y fundada por José Miguel Contreras y Jorge Pezzi, La coproductora ha demostrado su capacidad de ejercer la divulgación cultural desde la comedia clásica. Lo han hecho con programas como 'El Condesador de Fluzo' en La 2 o 'El cielo puede esperar', una reinvención del género de la stand up comedy desde el ambiente de un particular "funeral" en el que amigos y familiares despiden a una personalidad que, al final, resucita por obra y gracia de un gag. Humor negro que consigue un astuto retrato de un personaje relevante a través de monólogos disfrazados de discursos de cuerpo presente. Una idea original que define el punto fuerte de esta productora: el sarcasmo didáctico.

5. SHINE IBERIA

Los jueces de 'Masterchef: Celebrity', Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, en A Coruña. RTVE

Macarena Rey es la CEO de Shine Iberia. 'MasterChef' es el buque insignia de esta compañía que da la sensación que logra con seguridad todo aquello que se propone. De hecho, ha conseguido que celebrities de realmente primer nivel participen y se expongan en formatos que son duros de grabar. Quizá porque entremezclan reputación, una buena plataforma para la promoción publicitaria y espectáculo sin medias tintas, pero con trasfondo. Ya sea gastronómico, sobre moda -'Maestros de la costura'- o cómico -'Me resbala'-. Ingredientes que se guisan con una épica diseñada para convencer las aspiraciones de una audiencia transversal. Mayores y niños.

6. FREMANTLE

Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide, en 'Got talent'. Mediaset

Nathalie García es la CEO de Fremantle, una de las productoras con mayor expansión en estos raros años y que destaca especialmente en el género del talent show. En su cartera de programas cuenta con pesos como 'Got Talent' o 'Mask Singer'. La cualidad de Fremantle está en que son versátiles y competitivos. Tienen claro sus objetivos y no se pierden en rodeos. Son prácticos y sus espacios se estructuran muy al modo anglosajón: un sonoro, efectista y trepidante ir y venir de talentos que se pueden consumir juntos en directo o por separado, en diferido.

7. BOOMERANG

'Coaches' y ayudantes de 'La voz'. Atresmedia

En el ámbito del entretenimiento que es lo que nos ocupa, Encarna Pardo es la productora ejecutiva responsable en España de 'La Voz'. El gran pilar de Boomerang en la última década. También ha producido el 'Benidorm Fest'. Una trayectoria que destaca en formatos pegados a la emoción televisiva. No obstante, esta compañía estaba detrás de 'El diario de Patricia'. Que iba de eso, a su manera, como también lo pretende 'La Voz': un show de emociones que ha ido creciendo en factura visual donde más importante que las canciones son las sensaciones que evocan los participantes a los jueces.

8. PRODUCCIONES DEL BARRIO

Una imagen de Jordi Évole, en la etapa de 'Salvados'. Atresmedia

Es una productora de autor. Su cara reconocible, Jordi Évole. A su lado, Ramón Lara. Grandes creadores de documentales en prime time. Documentales aptos para todos los públicos adultos. Producciones del Barrio marca la agenda periodística buscando buenas historias propias, saliéndose a los márgenes de la actualidad y enfocándola con atrevimientos narrativos. Así el relato cala, pues desafía. No es de usar y olvidar. Porque no sólo intenta describir, sobre todo pretende compartir actitudes. Mejor aún si las actitudes dejan pensando al espectador.

9. ZEPPELIN

Ismael Beiro e Iván Armesto, concursantes de 'GH 1'. MEDIASET

Los pioneros del reality show. Propietarios de la casa de 'Gran Hermano', esta compañía comandada por Pilar Blasco es la más experimentada en el diseño de la tele-realidad. No se ha quedado anquilosada en épocas pasadas y sus formatos han evolucionado a tono con las nuevas maneras de ver las pantallas. En contenidos y visualmente, con unas poderosas líneas gráficas. 'Fama' o 'El Puente', ambos en Movistar Plus, son dos pequeñas grandes revoluciones que marcan la tendencia de hacia dónde va el reality. Más amplitud, más suspense, más arte, más estrategia aventurera, menos forzar amoríos clásicos.

10. WARNER

Karina y Carlos Sobera, en ‘First dates’. 20minutos | MEDIASET

Lo 'tróspido' nació en la división televisiva de Warner cuando aún se llamaba 'Cuatro Cabezas'. 'Quién quiere casarse con mi hijo' removió la tele haciendo comedia con la realidad descontextualizada. Lo que hace ahora Twitter, pero sin comedia. Prestidigitadores de la edición de imágenes, en Warner son especialistas en el docushow más despierto y desprejuiciado. 'First Dates', 'Pesadilla en la cocina' o 'Ven a cenar conmigo' se han asentado en el imaginario colectivo por la destreza para crear estampas únicas a la vez que plasman claroscuros de la vida diaria.