La enseñanza de Andreu Buenafuente sobre la realidad del mundo del entretenimiento

Andreu Buenafuente ha sido el protagonista del regreso de La matemática del espejo de La 2, el espacio de encuentros con Carlos del Amor. Porque más que una entrevista es un encuentro en el que pararse a conocer mejor a referentes.

Pararse a escuchar en la era de las armas de distracción masiva puede parecer una utopía. Ni Carlos del Amor lo logra del todo durante la grabación de su programa, pues mira el móvil porque le está enviando un vídeo Rodolfo Chikilicuatre.

Los medios tradicionales no tienen demasiado tiempo para el tiempo. Han interiorizado que lo picadito funciona mejor que lo calmado, confundiendo a menudo ritmo con prisa. Aunque las historias que atrapan suelen ir unidas a la complicidad que surge de la tranquilidad de la calma que, ojo, no es lo mismo que la trascendentalidad con delirios de superioridad. Nada que ver.

Lo gordo ha cambiado. De repente, piensas una tontería y se convierte en tu modus vivendi."

El triunfo de los podcast va por ahí, en la necesidad de una alternativa natural al trepidante y, a veces, impostado tono de los medios tradicionales que se ven y se escuchan. Por suerte, La 2 va contracorriente y se permite sentar a Andreu Buenafuente y Carlos del Amor en la gran pista central de un hermoso circo. Aunque el tamaño no importa, como apunta Buenafuente en la charla al ilustrar cómo ha cambiado el universo de la comunicación y el entretenimiento. "Lo gordo ha cambiado. De repente, piensas una tontería y se convierte en tu modus vivendi. La vida nos demuestra que este oficio no responde a planes y que no importa la proporción de lo que hagas. Si te lo crees, disfrútalo. Luego ya veremos", reflexiona el cómico.

Lúcida e inspiradora reflexión que, probablemente, no es lo más relevante que ha dicho en el programa, pero que hay que subrayar en fosforito. Están los que intentan reproducir ínfulas de fórmulas pasadas de éxito y están los que hacen. Y "hacen" con ingenio. Buenafuente da en la diana de que, hoy por hoy, para un creador del audiovisual no tiene que ser necesaria una pantalla gigante o un prime time. La creatividad se abre paso más allá de la ventana de emisión. Incluso más allá de la inversión económica inicial. Se queda atrás quien marque la diferencia de estatus entre proyectos grandes o chicos. Lo relevante es la historia que quieres crear. No hay trabajo pequeño, no hay formato desdeñable, porque hasta lo que puede parecer más anecdótico hay que dotarlo de humanidad.