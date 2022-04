Fuerte enfrentamiento entre Emma García y Asraf Beno, muy aturdido en 'Viva la vida': "No te aproveches"

Emma García y Asraf Beno protagonizaron este domingo un duro enfrentamiento en directo en Viva la vida. Apenas sin tiempo para reaccionar, la pareja de Isa Pantoja, que colaboraba ese día -aunque apenas se sintiera su presencia- en el programa que presenta Emma García, recibió un contundente comentario por parte de la vasca.

"Céntrate, Asraf, que para una vez que vas a hablar en toda la tarde…", le echó en cara la conductora del espacio, al ver lo poco colaborativo que estaba el joven.

Unas palabras que no sentaron nada bien al tertuliano, que contestó seco por el reproche recibido: "Pues ya no hablo más", alcanzó a decir, algo que no gustó a Emma, que volvió a responder mal.

"No intentes aprovechar este momento, porque no te he faltado el respeto", dijo, visiblemente molesta. "Ni lo he hecho, ni lo pienso hacer", remató la presentadora.

Entonces, Asraf intentó justificar su poca participación alegando que se pone nervioso y que le cuesta entrar en los temas que se tratan en el programa. Así que, para poner fin al enfrentamiento entre ambos, el joven dijo: "No pasa nada, vamos a retomar el tema".