Ivonne Reyes desvela por qué su hijo Alejandro no quiere hacerse las pruebas de ADN tras la tensa llamada de Pepe Navarro a 'Viva la vida'

Después de la tensa llamada de Pepe Navarro a Viva la vida para reprocharle a Ivonne Reyes la insistencia en seguir diciendo que Alejandro Reyes es hijo suyo, la venezolana dio la cara y explicó, entre otras cosas, por qué su hijo ahora no quiere hacerse la prueba ADN.

"A vosotros os sorprende ver a este Pepe. A mí no me sorprende, yo sé cómo es realmente este señor", dijo primero Ivonne, para referirse a la llamada del presentador.

En cuanto a la pregunta que está en boca de todos, ya que, ahora que Pepe Navarro está dispuesto a hacerse las pruebas de ADN, Ivonne se niega en rotundo a que su hijo vuelva a someterse a los análisis.

Ese porqué lo dio la venezolana en directo. "No me fio de él, no sé de qué pudiera ser capaz, este hombre sería capaz de manipular las pruebas, pero es que, aparte de que yo no quiero, mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas", sorprendió Ivonne.

"Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo. Pepe quedó en ver a Alejandro y le dejó tirado, mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería, ahora ya no se lo pregunta", relató.