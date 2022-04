Denuncian la agresión homófoba al grupo punk AMOR: uno de sus integrantes acabó inconsciente

❗A executiva do PSdeG-PSOE da cidade de #Ourense condena “contundentemente a agresión homófoba” denunciada a pasada fin de semana



🤚 Rexeita o silencio do goberno local, tanto de @DemOurensana como do @PPCidadeOurense, ante a gravidade dos feitoshttps://t.co/tDJgXzTIOJ