José Corbacho y Ramon Gener le cantan al amor en el Palau de la Música con temas de Bach, Amy Winehouse, Coldplay o los Beatles

Ramon Gener y José Corbacho reestrenan el próximo sábado 30 de abril en el Palau de la Música el espectáculo musical 'Love Love Love', después de su paso por la última edición del Festival Grec de Barcelona.

Obras clásicas de Bach, Chaikovski o de los artistas pop-rock Amy Winehouse, Coldplay o los Beatles se suceden en un montaje a caballo del musical, el concierto y el teatro, y que tiene al amor como hilo conductor.

En este viaje escénico, sus dos artífices se han rodeado de los músicos de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), así como de una banda de rock y de los solistas Sara Pi, Sebastián Ramírez y Tonia Richardson.

Enamoramiento, pasión, amores imposibles, triángulos, desamor... son algunos de los temas que los dos maestros de ceremonias pasearán por el escenario con la ayuda de grandes canciones de la historia de la música.

Ambos conducen todo el show y adentran al público en las historias de estos artistas de épocas diversas y en las circunstancias que motivaron sus composiciones. Las canciones van construyendo el relato, salpicado por los comentarios de Corbacho y de Gener, que también toca el piano y canta en el espectáculo.

"No es un musical, pero lo es; no es un concierto pero lo es; no es una obra de teatro, pero sí que lo es", ha resumido Ramon Gener este miércoles durante la presentación de la gira que hará el montaje, que ya se estrenó en el Festival Grec y que también ha pasado por el Teatre-Auditori de Sant Cugat.

Para el músico y divulgador es algo nuevo subir al escenario con un espectáculo como este. Aunque es veterano y ha actuado en el Palau de la Música, hacerlo al lado de José Corbacho le hace sentir pequeño, ha confesado. "Es un desafío, él (Corbacho) lleva muchas horas de vuelo y pensad que José puede bajar a la platea en cualquier momento y montarla; de hecho, pasará", ha expresado.

Por su parte, Corbacho ha destacado "la elegancia" que aporta Ramon Gener y lo ha calificado de animal escénico en la radio y en la televisión. "Es un bien cultural de este país que hemos de conservar", ha bromeado.

Los comentarios son muestra de la buena sintonía que existe entre los dos. El proyecto –y la relación- nace de una actuación privada organizada por la productora de Corbacho Pepitos Brothers en la que Gener hizo de conductor. A partir de aquí creció la idea de esta "extraña pareja" de colaborar en un espectáculo.

El concepto del amor vino solo, como uno de los temas más universales que ha abordado la música. Con este 'leitmotiv', el show va pasando por las "diferentes etapas del amor", incluido, claro, "el enamoramiento", la fase en la que aseguran encontrarse los dos creadores.

Repertorio ecléctico

El vehículo de expresión del amor son obras de Bach, Mozart, Beethoven, Chaikovski o Verdi, así como Elvis Presley, Amy Winehouse, Coldplay, The Beatles, Michael Jackson, Whitney Houston, Bruce Springsteen, U2, Madonna, Elton John y un largo etcétera, con arreglos sinfónicos creados especialmente para el montaje.

'Love Love Love' cuenta con 40 músicos en escena, con una formación de rock y el apoyo de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). Después de verse en el Palau de la Música, el montaje pasará por Sabadell en el estreno del nuevo festival Observa (16 de junio), y ya tiene otras plazas reservadas.