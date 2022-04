Kylie Jenner y Travis Scott todavía no tienen nombre para su hijo de dos meses: "No quiero anunciar un nuevo nombre y luego cambiarlo"

Hace ya dos meses del nacimiento del segundo hijo de Kylie Jenner y Travis Scott. Wolf, que así es como se llamaba en un principio, aún no tiene nombre.

Y es que la modelo anunció en marzo que su hijo ya no se llama así porque no encaja con su personalidad. Desde esta confirmación, no ha vuelto a haber noticias sobre si sus padres han encontrado otro nombre para el pequeño.

"No lo hemos cambiado a nivel legal ni nada parecido, así que no quiero anunciar un nuevo nombre y luego cambiarlo otra vez. Aún no estamos listos para compartirlo", comentó Kylie en una entrevista para Extra.

"Puede parecer fácil para ciertas personas, y a veces tendemos a compararnos con otras madres que vemos en internet, lo cual es mucha presión. Quiero decir que no está siendo fácil para mí tampoco, ha sido duro y solo quería decir esto", continúa hablando la empresaria sobre su segunda maternidad.

Todo apunta a que la decisión del cambio de nombre es porque el hijo de su examiga Tammy Hembrow, quien que tuvo un romance con Tyga (expareja de Kylie), se llama Wolf.