Primera foto oficial como pareja de Kim Kardashian y Pete Davidson

Ya no se ocultan y es de sobra conocido su romance. Además, desde que se le pasó la pataleta a Kanye West están mucho más tranquilos y asentados. Su amor va viento en popa. Y aún así, hasta ahora, no había una fotografía oficial y romántica de Kim Kardashian y Pete Davidson juntos. Pero la socialité se ha encargado de que eso ya no sea así.

A pesar de que ha habido imágenes del humorista desde la cama de la empresaria e influencer o momentos en los que les han captado, no ha sido hasta ahora que Kimberly ha decidido subir a su perfil como publicación un par de instantáneas en las que ambos aparecen en actitud cariñosa en un conocido restaurante italiano, Jon & Vinny's, cuyos precios son bastante asequibles para lo que costumbra (entre 10 y 25 dólares el plato).

"Late night snack" (algo así como "Tentempié a altas horas de la noche") es el título del post, que por la ropa que llevan ha de ser del mismo día de este fin de semana en el que tuvo lugar la presentación del nuevo reality, The Kardashians, que se estrena el próximo 14 de abril (en España lo hará a través de Disney+).

Lo curioso es que ambos llegaron a dicho evento juntos, si bien no posaron ante las cámaras. "Esto es algo mío y él solo viene a apoyarme", confesó ante los medios allí congregados, así como ante Variety ha admitido que quien quiera saber cómo empezaron solo tiene que ver el programa.

"Los espectadores del nuevo reality podrán ver cómo nos conocimos y quién fue quien le habló a quién, cómo sucedió todo y, bueno, todos esos detalles que buscan conocer. Estoy cien por cien abierta a contarlo y, de hecho, lo explico", ha asegurado la más mediática de las Kardashian. No por nada hay algunos medios que han podido ver el primer episodio y ahí mismo se sabe un detalle muy jugoso.

Según cuentan desde el Daily Mail, la primera vez que hablaron Kim Kardashian y Pete Davidson no fue en el Saturday Night Live, sino casi un mes antes, en la MET Gala de Nueva York, en septiembre. Se conocían desde 2019, pero por aquel entonces ambos tenían pareja.

ligó así vestida that's some iconic shit pic.twitter.com/zqMmqyQyJw — Bu (@BuArena) April 11, 2022

"Yo estaba como: 'Tengo tanto miedo [de ser la presentadora invitada del programa de NBC]. No sé por qué me metí en esto". Y él dijo: "¿Sabrás leer los tarjetones que te pondrán delante? Eres buena, tranquila, lo harás bien", narra Kim sobre aquella primera vez que charlaron. Esto quiere decir que la empresaria consiguió ligar con el humorista cuando llevaba el ya famoso vestido negro de cabeza a los pies.