Pete Davidson contraataca y le manda a Kanye West un 'selfie' desde la cama de Kim Kardashian: "Ya no me voy a callar"

Tras meses de ataques, insultos y hasta amenazas a través de videoclips, Pete Davidson finalmente se ha defendido de Kanye West. El rapero ha estado usando las redes sociales para mostrar su desencanto a la nueva pareja de su exmujer, Kim Kardashian, y hasta el momento, el cómico se había mantenido en silencio.

Conocido por su trabajo en Saturday Night Live, Davidson no es muy asiduo de Instagram o Twitter. Por eso, ha sido el humorista Dave Sirus el que ha mostrado en sus historias la siguiente fase de la pelea entre ambos.

Según Page Six, fue el propio Davidson el que dio permiso a su amigo a compartir las conversaciones privadas entre él y West. Y, aunque las imágenes fueron rápidamente borradas, continúan circulando por internet y levantando polémica.

Pete Davidson’s friend, Dave Sirus, shares text conversation between between Pete and Kanye West. pic.twitter.com/lxAf4xhyd0 — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2022

En lo que parece una conversación entre Pete y Ye, como se llama el cantante legalmente, es el monologuista el que inicia el mensaje para defender a Kim y pedir "que se calme".

"¿Puede parar un segundo y calmarte?", comienza: "He decidido que no voy a dejar que nos trates así nunca más y ya no me voy a callar. Madura de una puta vez".

Kanye, se pone en seguida a la defensiva, criticándolo por insultar y preguntando dónde se encuentra. Aunque seguro que no se esperaba la respuesta. "En la cama de tu mujer", contesta adjuntando un selfie de prueba.

La imagen, por supuesto, ha dado la vuelta en todas las redes sociales y, aunque muchos aseguran que la conversación puede ser falsa, el mismo medio antes mencionado reafirma que tiene pruebas de que el intercambio es real.

En más capturas, Pete le pide que queden para hablar las cosas a la cara de manera privada: "No me asustas, hermano, tus acciones son tan 'coñazo' y vergonzosas, es triste verte arruinar tu legado a diario".

El cantante le invita a que se vean en la misa del domingo, pero el nuevo novio de Kim rechaza la oferta porque asegura que sería un evento muy público. Tras varios mensajes sin respuesta, le ofrece su ayuda: "Déjame ayudarte hombre, yo también lucho con problemas mentales, no es un viaje fácil, no tienes que sentirte así nunca más, no hay vergüenza en tener un poco de ayuda".

Sin embargo, al final pasa a las amenazas. "No tienes ni idea de lo buena que he sido contigo a pesar de tus acciones hacia mí", escribe, comentando que hasta ahora ha impedido que en su programa y en otros eventos cómicos hagan bromas con sus acciones de los últimos meses. "Si sigues presionándome, voy a dejar de ser simpático".