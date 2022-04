¡Vuelve la primavera y regresan las 'tote bags'! Los mejores diseños para fardar, ahora que no se resbalan con el abrigo

Cuando llega el buen tiempo es imposible no hablar del fenómeno de bolsos que ha roto las reglas, se ha impuesto en la moda y ha marcado la personalidad de cada persona durante ya varios veranos. Hablamos del fenómeno tote bag o de la bolsa de tela personalizada. Estos bolsos, normalmente de algodón, permiten recoger y almacenar casi cualquier cosa sin ningún tipo de problema. Bien sea la ropa del gimnasio, la cartera y las llaves para salir de fiesta, la compra o el táper para ir a trabajar. Por tanto, las bolsas de tela son prácticas, bonitas, versátiles, resistentes y cómodas, pero esto último solo si las utilizas sin abrigos gordos de plumas como en invierno, porque se resbalan. Por eso, la época ideal para volver a lucirlas es ¡ahora!

Y es que, llevar una obra de arte estampada en tu bolso ¡es posible! No es de extrañar, entonces, que invadan las calles, los transportes públicos, las colas en los supermercados y que cualquier persona las lleve a un concierto o, incluso, al trabajo. Podemos decir que estos bolsos de tela que cuelgan de un hombro en todo el planeta, han desbancado a los bolsos de mano o a las bandoleras cruzadas y han demostrado que cualquier persona, independientemente de su edad o sexo, puede llevar bolso. En resumen, han llegado para quedarse. Y, no menos importante, han nacido para aportar su granito de arena en salvar el planeta, ya que están libres de plásticos y se pueden reciclar ¡porque son de tela!

¡El complemento perfecto! El bolso más versátil

El bolso que pega con todo y con el que puedes estar tranquilo con los trotes del día a día, porque al ser una prenda más, se puede lavar si se ensucia. Todo son ventajas y los diseños precisos, modernos y rompedores. ¿Todavía no lo crees? No te pierdas esta selección que hemos preparado desde 20deCompras de algunas de las mejores tote bag para esta primavera y verano.

El primer diseño que hemos escogido contiene la etiqueta Amazon Choice que el ecommerce otorga a los productos con mejor calidad-precio. No es de extrañar, ya que esta tote bag está fabricada con un 80% algodón orgánico reciclado y un 20% poliéster reciclado. Con un diseño minimalista de la cara de Frida Khalo, que ya se ha convertido en una firma en sí misma muy querida por los usuarios, y de gran resistencia.

Bolso 'shopper' con asas resistentes de 65 cm de largo con refuerzo en cruz. Amazon

Si te gustan los diseños minimalistas (¡y las caras que están muy de moda!) otro de los modelos que hemos elegido seguro que te encanta. Se trata de una de las bolsas de tela más vendidas en Amazon. Al igual que la anterior, es muy asequible económicamente, ya que puede ser tuya por menos de 13 euros. Además, esta bolsa de la marca Loxato está hecha con algodón cien por cien natural para proteger el medioambiente. No tendrás que preocuparte por la capacidad, ya que cabe de todo, ni tampoco por cuánto peso aguanta. La lona de algodón es resistente y sus costuras están muy cuidadas, por lo que aguantará hasta 10 kilos.

¡Soporta hasta 10 kilos sin problemas, gracias a sus costuras muy cuidadas! Amazon

Ecofriendly

En la línea de productos respetuosos con el medio ambiente está nuestra siguiente selección de tote bag. Este bolso es vegano, ya que ha sido fabricado en instalaciones certificadas éticamente, y alimentadas con energía solar, y sus materiales son cien por cien biodegradables. Incluso, el embalaje en el que te llegará esta bolsa de tela está hecho de plástico reciclado, muy respetuoso con el medio ambiente.

La más eco de Amazon. Amazon

Las marcas no se iban a quedar atrás en la moda de las tote bag, por eso, la gran mayoría han lanzado diseños que, seguro, te cautivarán ya esta primavera. Una de ellas es Levis, firma que ha destacado en Amazon una de las bolsas de tela que más éxito está teniendo entre los usuarios y que acumula ya más de 2.500 valoraciones. Resistente y amplia, lo tiene todo.

¡A la moda! Amazon

¡La imaginación al poder!

No podíamos terminar esta lista de bolsas de tela sin una de las opciones que más adeptos está ganando. ¿Para qué quiero dar rienda suelta a mi imaginación esta primavera y verano si no puedo diseñar yo mismo qué quiero llevar impreso en mi tote bag?

¡Personaliza la tuya! Amazon

