Marín insiste en que el adelanto electoral a junio en Andalucía sería "un error"

Los socios de Gobierno en Andalucía, PP y Cs, que llevan toda la legislatura destacando su unidad, divergen sin embargo sobre un posible adelanto electoral para el mes de junio.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín (Cs), reiteró que dicho movimiento sería "un error" sin "ningún motivo ni justificación". "Lo he dicho en muchas ocasiones -explicó-. Estamos en una situación que tenemos estabilidad política, un Parlamento que esta semana ha sacado adelante dos leyes y dos decretos de ley sin ningún tipo de problema, una situación económica en crecimiento, en torno a un 5% este año, es verdad que la inflación se va a disparar pero no hay ninguna medida que se puede adoptar desde una comunidad autónoma para luchar contra la inflación, corresponde evidentemente al Gobierno de España, no tenemos ningún tipo de competencia".

A este respecto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), que, según dijo, iba a aprovechar la Semana Santa "y la siguiente semana" para reflexionar sobre la conveniencia del adelanto, evitó entrar en debate: "Cada uno tiene su opinión y hay que respetarla", aseguró en San Fernando (Cádiz), y reiteró que "yo aspiro a gobernar en solitario en Andalucía cuando llegue el momento y le pediré a los andaluces su confianza, a los de un lado y a los de otro, para hacer un gobierno fuerte y sólido y de una mayoría equilibrada, ponderada, razonable, sensata y con capacidad de empujar hacia el futuro".

Ese Gobierno "en solitario" hace referencia a posibles pactos con Vox. Aún está por ver si PP y Cs concurren con listas conjuntas. El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, asegura que todavía "no es el momento" de plantear esa cuestión. Bal sí está convencido que de las urnas saldrá un Gobierno que "consolide el éxito" de la Junta actual. "Vamos a afrontar estas elecciones con ilusión por saber que, después de que se celebren, conseguiremos revalidar un gobierno de PP y Cs con ese impulso que le hemos dado a la comunidad", señaló.

Desde la sede nacional del PP, el nuevo coordinador general de los populares y consejero portavoz de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, defendió que la "única motivación" que llevará al presidente regional, Juanma Moreno, a convocar las elecciones será el "interés de Andalucía" y añadió que éste se encuentra en estos momentos en "un proceso de reflexión" sobre la celebración de estos comicios.