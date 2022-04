Finlandia y Suecia prevén entrar a la OTAN en junio y Rusia responde: "No traerá seguridad adicional al continente europeo"

Tanto Finlandia como Suecia continúan su avance hacia la adhesión a la OTAN, que podría hacerse realidad el mes de junio. Rusia, que comenzó la invasión a Ucrania ante la amenaza de que el país se uniera a la Alianza Atlántica, recibe esta noticia a través del diario británico The Times y advierte que el ingreso de estos dos países "no traerá seguridad adicional al continente europeo".

Los parlamentos sueco y finlandés han abierto sendos debates para estudiar la solicitud de ingreso a la alianza, según ha confirmado el ministro finlandés de Exteriores, Pekka Haavisto, que ha hecho referencia a la coordinación que existe entre Helsinki y Estocolmo para este objetivo.

A su llegada al Consejo de Exteriores en Luxemburgo, ha confirmado que el Parlamento nacional finlandés comenzará esta semana los debates sobre el ingreso en la OTAN en base a una propuesta de seguridad planteada.

Hay que tener en cuenta que el país comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, y a pesar de que, igual que Suecia, mantiene una relación estrecha con la organización militar, el ingreso, que se prevé para este verano, es un añadido importante a las tensiones geopolíticas desencadenadas por el conflicto ucraniano.

"La alianza en sí misma es más bien una herramienta para la confrontación"

El diario británico The Times ha señalado la posibilidad de que ambos países se adhieran a la organización en la cumbre ordinaria que se celebrará a finales de junio en Madrid, y la respuesta de Rusia ha llegado rápidamente. "Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la alianza en sí misma es más bien una herramienta para la confrontación. No es una alianza que garantice la paz y la estabilidad, y su mayor ampliación, por supuesto, no traerá seguridad adicional al continente europeo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Garantías de seguridad

Uno de los puntos clave para Finlandia es conseguir garantías de seguridad por parte de la OTAN para el periodo que va entre la solicitud de ingreso y la ratificación de todos los países aliados, cuando aún no estaría cubierta por la cláusula de defensa colectiva (el artículo 5 de la Alianza).

La semana pasada el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg afirmó que los miembros de la OTAN estarían dispuestos a brindar esas garantías y señaló que si Finlandia decide incorporarse "encontrarán una forma de abordar este asunto".