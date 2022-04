El Frente Polisario confirma su decisión de romper sus contactos con el Gobierno de España tras el giro dado por el Ejecutivo al reconocer como la propuesta "más viable" el plan marroquí para el Sáhara Occidental y bajo la que pretende que sea una autonomía y no un territorio independiente, como defiende el Polisario. Así lo ha explicado el delegado de la organización en España, Abdulah Arabi, en una rueda de prensa en la que, eso sí, no ha detallado qué efectos prácticos tendrá esa decisión, ya que no romperán los lazos económicos entre ambas partes.

Según ha explicado Arabi, España "ha ido más allá" que otros países como Francia, Alemania o Estados Unidos. Estos tres países también apoyan la propuesta realizada por Marruecos sobre el territorio, si bien, para el Polisario, ven el plan de Rabat "como una opción", mientras que España lo ha definido "como la solución más viable". "Es el pueblo el que tiene que decidir", ha insistido el delegado del Polisario.