Kiko Matamoros revela quien será la primera persona que nomine en 'Supervivientes'

Kiko Matamoros se ha despedido este viernes de sus compañeros de Sálvame para marcharse a su nueva aventura en Honduras con su participación en Supervivientes.

El colaborador ha detallado cómo van a ser las últimas horas que pase en España antes de coger el avión que le llevará al concurso de su vida, siendo su principal objetivo "querer muchísimo a mi pareja".

"Me voy a ir a cenar con amigos, voy a ir a Oh my club (su discoteca) hasta altas horas y luego me voy a ir a casa con mi pareja y pienso hacer y deshacer el amor muchísimas veces", ha relatado.

Asegura que no piensa dormir en las últimas horas que tenga antes de comenzar su concurso, porque tendrá tiempo para hacerlo en el viaje de avión y prefiere disfrutar de los momentos con sus seres queridos.

Además, Kiko Matamoros también ha confesado cuáles son sus intenciones al aterrizar y que empiece la convivencia con sus compañeros. "Pienso provocar un referéndum, porque como va el Borbón... ya es hora de decidir entre monarquía y república. Voy a proponer a los compañeros que les nominemos y que el pueblo elija", afirma.

Poco después ha reconocido que se trataba de una broma, asegurando que no tenía "nada contra él", pero sí que cree que con "Ainhoa Cantalapiedra no voy a tener buena conexión" porque es "una chica un poco conflictiva" y puede llegar a chocar con ella.