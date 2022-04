Kiko Matamoros rompe a llorar al confesar que no ha escrito a su hija Anita antes de ir a 'Supervivientes': "No he sido el mejor padre"

La relación de Kiko Matamoros con sus hijos siempre ha sido tensa. Y con su hija Ana mucho más. Desde que el colaborador de Sálvame se separó de Makoke, la relación entre su hija y él se ha enfriado hasta tal punto que Ana llegó a quitarse el apellido Matamoros de todas sus redes sociales.

Pero ahora que Kiko va a marchar a Honduras para concursar en Supervivientes, ha confirmado que la relación sigue siendo nula, y que ni siquiera ha escrito un mensaje a su hija para despedirse antes de marchar al reality. "Ni le he escrito ni lo voy a hacer. No quiero machacarme con eso. Es una pena que llevo dentro y que no me es fácil...".

"Yo no quiero esperanzas ni quiero nada. Solo quiero que mi hija sepa que la quiero y nada más", ha querido dejar claro Matamoros en Sálvame. "No necesito ni hablar con ella. El día que necesite algo, está en mi mano. No me lo tiene que pedir ella ni nadie porque saldrá de mí".

"He tenido situaciones más difíciles con hijos míos y no les he dejado de querer ni de pensar en ellos ni una hora de mi vida. Sé que no soy el mejor padre del mundo. No me lo tiene que decir nadie, pero sé que les quiero", ha zanjado.