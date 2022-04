Vanessa Martín cuenta la "paliza" que le propinó Pepe Navarro: "Me dio patadas y puñetazos, casi me ahoga"

Durante la última entrevista que Pepe Navarro ofreció en Sábado Deluxe, Paloma García-Pelayo puso sobre la mesa el caso de la sentencia a favor de Vanessa Martín sobre el maltrato que el periodista había ejercido sobre ella. En ese momento, todos le dieron la espalda a García-Pelayo, pero la cosa fue muy distinta este viernes 8 de abril.

Y es que, fue la propia Vanessa la que acudió a ese mismo plató a contar su parte de la historia y a presentar toda la documentación necesaria para dejar claro que la justicia le dio la razón hace años. "Quiero agradecer al programa que me dé voz, y sobre todo en el mismo sitio en el que Pepe Navarro me negó por enésima vez", dijo la invitada.

Esta comenzó la entrevista recordando cuando perdió el bebé que esperaba de Pepe Navarro, con quien tuvo una relación de tres años. Vanessa y Pepe empezaron a salir en 1998 y tuvieron tres años de relación, llegando a vivir juntos, mientras Navarro estaba casado con Eva Zaldívar.

La entrevistada dejó claro que creía que había sido el propio comunicador quien le había hecho perder el feto, pues le encomendó un médico privado para hacer el seguimiento del embarazo que, según descubriría más tarde, le hizo prácticas que perjudicaron al feto que terminó perdiendo.

"Me fie de él. Empecé a ir a ginecólogo y me dijeron que el feto era extrauterino. Pero me di cuenta de que este señor nunca me citaba en horario de consulta, no me daba documentación ni me hacía ecografías. Estaba claro de que no quería dejar huella de mi embarazo", recordó.

Otro de los momentos más duros de la entrevista fue cuando Martín relató la paliza que le propinó el periodista, recogida en la sentencia a su favor y en un parte de lesiones. Esta ocurrió un tiempo después de que ella le dejase claro que quería terminar su relación con él.

Según contó, un día le acompañó a jugar al mus con sus amigos y le notó muy tenso durante toda la partida, llegando a estallar una copa contra la mesa. Sin embargo, lo peor llegó después, cuando ambos estaban solos y en la casa que él tenía en la Castellana. El desencadenante fue que ella le dejó claro que no quería tener nada más que ver con él.

Aunque al principio el aludido tomó una actitud seductora y aduladora, rápidamente pasó a la violencia, propinándole patadas, dándole puñetazos, cogiendo su cuello y ahogándola. Una vez paró, le echó las culpas a ella por sacarle de sus casillas y llevarlo al límite. La cosa no quedó ahí, según contó Vanessa, pues Navarro pasó a retenerla durante varias horas, para asegurarse de que se tranquilizaba y no le contaba a nadie lo ocurrido.