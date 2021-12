Vanessa Martín, la ex de Pepe Navarro que le ganó el juicio por malos tratos: "Mi voz no la va a apagar por miedo"

El nombre de Vanessa Martín es uno de los que suenan en los últimos días al salir su caso, el del juicio por malos tratos que le ganó a su ex, Pepe Navarro, el pasado fin de semana en Sábado Deluxe.

La madrileña denunció por "agresión y amenazas" al periodista. La Justicia le dio la razón a ella y condenó a Pepe a pagar una indemnización de 4.434 euros por "malos tratos e injurias", ya que, según recoge la misma demanda, Pepe Navarro "agredió a Martín en dos ocasiones, causándole múltiples lesiones tanto a la cara como a varias partes del cuerpo".

El sábado pasado, Paloma García-Pelayo preguntó al presentador por este tema. Entonces, el entrevistado se puso muy tenso y, tras asegurar que sí, le preguntó a García-Pelayo sobre sus intenciones con la pregunta. A continuación, la periodista citó el caso de Vanesa Martín.

Navarro le dio la razón a la colaboradora en el resultado de la demanda, pero insistió en que "los jueces también se equivocaban" y que, en esa ocasión, se había hecho una lectura errónea de las pruebas presentadas; y aseguró que contaba con evidencias que tumbaban la versión de la demandante.

La cosa no quedó ahí y el periodista paso a la ofensiva, diciendo que García-Pelayo le hacía "un flaco favor al feminismo" con su actitud. Además, desautorizó a la comunicadora al decir que "había pedido que solo hubiera gente que controlara el tema en la entrevista", alzó la voz al decir que nunca había maltratado a ninguna mujer y afeó que la periodista no le hubiera avisado sobre la pregunta para que hubiese llevado la documentación pertinente.

Paloma García-Pelayo defendió su libertad a la hora de elaborar preguntas como profesional de la información y, lejos de contar con el apoyo de sus compañeros por ello, recibió una fuerte reprimenda del presentador, Jorge Javier Vázquez.

Ahora, días después, es la propia Vanesa la que rompe su silencio. "Mi voz no la va a apagar por miedo porque ya la ha apagado durante casi veinte años", comenta en declaraciones a La Razón.

"Se hizo justicia legal en 2002, pero no mediática, porque yo ahora tengo que aguantar las aberraciones que él dice sobre mi persona sin poder hablar"

Ese episodio con Navarro, considera, es "lo peor" que le ha pasado en su vida. "Ahora mismo estoy desubicada y me he puesto en manos de un abogado. Yo quiero hablar, pero no sé cuál va a ser el momento perfecto, porque cuando alguien ha estado callada tanto tiempo tiene mucha necesidad de desahogarse. Tengo demasiada información y se han dicho barbaridades que no son ciertas. Ahora quiero calmarme y pensar con frialdad".

Además, desvela que ya la han tentado para que se siente a hablar en algún programa de televisión y contar su historia con Navarro. "Se hizo justicia legal en 2002, pero no mediática, porque yo ahora tengo que aguantar las aberraciones que él dice sobre mi persona sin poder hablar. Para mí hay otra justicia, como muchas mujeres que pasan calamidades y que no tienen medios suficientes, y las entiendo porque yo en su momento me sentí muy desprotegida", asegura.