Charo Vega, octava concursante confirmada de 'Supervivientes 2022'

Era uno de los nombres que aparecía en todas las porras de concursantes, y se confirmó durante la última entrega de Viernes Deluxe, emitida este viernes 8 de abril en Telecinco. Charo Vega anunció, en un vídeo, que era la octava concursante confirmada de Supervivientes 2022.

"Bueno, pues aquí estoy yo. Ya sabéis, soy Charo Vega. Pero lo que no sabéis es que voy a Supervivientes 2022. Ya tengo mi modelo lleno de bichos, ya me voy preparando para el lío. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad, me apetece muchísimo. A pesar de ser madura, me siento más joven que nunca y estoy aventurera. ¡Por favor, ayudadme, que me va a hacer falta!", dijo la futura participante.

Esta es famosa casi desde el momento en que nació, pues pertenece a una de las familias más populares del mundo del corazón y el espectáculo. Su abuela era Pastora Imperio, bailaora de flamenco, estrella de cine y amante de Alfonso XIII. Tuvo una hija, Rosario, de la que nunca se supo quién era su padre.

Todo apunta a que el concurso verá la luz poco después de Semana Santa. Uno de sus futuros compañeros en Honduras, Kiko Matamoros, celebró la noticia e hizo hincapié en la cantidad de historias y anécdotas que había vivido la andaluza sin contarlas, por lo que si decidía hacerlo en el programa sería una bomba.

Vega se suma así a una lista de la que ya forman parte Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón y Mariana Rodríguez. Además, el concurso tendrá como presentadores a Lara Álvarez, Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Carlos Sobera.