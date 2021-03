Julián Contreras Jr. recuerda el maltrato que ejerció Ernesto Neyra sobre Carmina Ordóñez y María Patiño le pide perdón

El último Sábado Deluxe comenzó con una entrevista a Julián Contreras Jr., que reiteró su apoyo a Rocío Carrasco y lo comparó con la violencia machista que sufrió su madre, Carmina Ordóñez. Además, en el plató estuvo su gran amiga Charo Vega, que colaboró con sus testimonios en el recuerdo de Carmina.

Y es que, de pequeño, el invitado vivió en primera persona el maltrato de su madre por parte de Ernesto Neyra: "Presencié una de las agresiones y ha sido uno de los mayores traumas de mi vida. Un juez dictaminó que mi madre no tenía perfil socioeconómico de mujer maltratada... sigo buscando una respuesta una razón lógica de por qué no se nos escuchó a mi madre y a mí, y me rompo la cabeza y pasa el tiempo y no lo entiendo", contó en el Deluxe.

María Patiño

El joven, que se mostró muy afectado, recibió unas disculpas por parte de María Patiño, que se mostró arrepentida por el trato que se hizo del caso de Carmina desde la prensa. "Qué injustos fuimos con ella... personalmente, te quiero pedir disculpas a ti y a tu familia", dijo Patiño. Sus palabras fueron bien recibidas por el joven, que reconoció que llevaba mucho tiempo deseando escucharlas.

El maltrato de Neyra sobre Ordóñez nunca fue demostrado jurídicamente, algo ante lo que Julián se muestra confuso. Sin embargo, años después sí que fue condenado como maltratador, esta vez por ejercer violencia sobre su segunda esposa, Lely Céspedes, que también va al Deluxe habitualmente.

Precisamente porque el caso de su madre se pusiera en duda, el joven se posiciona sin miramientos del lado de Rocío Carrasco y, desde su trabajo como coach de mujeres maltratadas, declaró: "A las víctimas nos cuesta entender la realidad, tanto a la víctima directa como al resto". También contó que su madre "no tenía capacidad de reacción", y que cuando le contó que era una mujer maltratada, Neyra le golpeó con una plancha.