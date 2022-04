Cristina Saavedra, "rota" tras la muerte de su hermana mayor a causa del cáncer, que ya se ha llevado a otra hermana y a su abuela

La presentadora Cristina Saavedra se enfrenta a un periodo muy duro, pues en menos de un año ha sufrido la pérdida de dos hermanas y una abuela a causa del cáncer.

Hace poco fallecía su hermana mayor, algo que ha dejado "rota" a la periodista, que dedicó unas bonitas palabras a su hermana en redes sociales.

"Y ya no estás, mi hermana mayor… maestra", escribía en Instagram Saavedra, junto a una ilustración en la que puede verse a dos figuras, mientras una le dice a la otra: "Cuando no estés quedará todo lo que me has enseñado".

Además, la presentadora subía una captura de pantalla del diccionario, del término "rota" con todas sus acepciones.

No es para menos, pues el pasado junio y con apenas 12 días de diferencia fallecieron su hermana pequeña y su abuela. "Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña. Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza, aunque creas que no, lo descubres. Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días", decía entonces la periodista de La Sexta Noticias.

"A los que directa o indirectamente estáis/estamos luchando contra el cáncer: fuerza y amor. Abrazadlos fuerte. Ganaremos. Nuestro amor los hace fuertes. No desfallezcáis. Ánimo", le decía Saavedra a quienes están pasando lo que ella o luchando contra el cáncer.