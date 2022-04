Rocío Flores regresa a 'El programa de AR' sin poder sentarse tras su lipoescultura: "No tengo intención de volver a un quirófano"

Rocío Flores se había convertido en un personaje habitual en el sillón del Club Social de El programa de Ana Rosa. Sin embargo, tras haberse sometido a una lipoescultura, los colaboradores de la sección rosa del matinal la echaban de menos.

Este viernes se ha producido el esperado regreso de Rocío Flores y, pese a que no ha podido sentarse debido al duro postoperatorio, la joven ha respondido a las preguntas que ha creído convenientes. La hija de Antonio David Flores ha optado por seguir guardando silencio con respecto a las presuntas infidelidades de su novio, Manuel Bedmar. Aunque sí ha destacado que su vida "sigue igual" y está muy tranquila.

Rocío sí ha respondido que no se considera una persona adicta a la cirugía estética, sino que "simplemente" ha cambiado aquello que no le gustaba de su cuerpo. No obstante, la joven también ha recalcado que, de haber sabido cómo iba a ser el postoperatorio, no sabe si se hubiera sometido a la operación, aunque es algo que "merece mucho la pena a largo plazo".

La colaboradora del matinal ha agregado que no tiene intención de volver a pasar por un quirófano para someterse a más retoques. De la misma manera, la joven ha señalado que entró en la operación pesando 57 kilos y que, hasta que la inflamación disminuya, no podrá saber cuánto ha perdido exactamente.

En cuanto a la relación de su padre con Marta Riesco, Rocío ha afirmado que felicitó a la reportera por su cumpleaños con un mensaje correcto y amistoso. Además, la hija de Rocío Carrasco ha apuntado que las víctimas de la separación de su padre y Olga Moreno son solo sus hermanos pequeños: Lola y David.

Rocío Flores ha destacado que, ahora mismo, son Olga y Antonio David quienes tienen que aclarar lo que sea necesario y organizar sus vidas para poder ofrecer estabilidad a sus hijos. Pese a esto, la mujer ha destacado que el exguardia civil, "como padre, no tiene un 'pero'".