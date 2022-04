Alessandro Lecquio, sobre el enfado de Marta Riesco: "En un triángulo amoroso están el engañado, el infiel y el amante"

Marta Riesco sigue en el punto de mira por su relación con Antonio David. Sus propios compañeros de El programa de Ana Rosa cargan contra ella en esta trama que ocupa ahora todas las portadas. Es el caso de Alessandro Lecquio, quien deja claro que no mantiene una buena relación con la periodista.

Su último roce llegó el mismo día del 35 cumpleaños de la colaboradora. Hace semanas, Lecquio llamó a Riesco "amante de Antonio David", lo que no sentó nada bien a la nueva pareja del ex de Rocío Carrasco. Y no solo se refirió a ella con ese calificativo, también dijo que se convertiría en la "madrastra" de los tres hijos de su novio, Rocío, David y Lola Flores, si continúa con la relación.

Marta Riesco no aceptó esas palabras, por lo que decidió contestar a su compañero acusándolo de menosprecios y humillación hacia su persona. Además, amenazaba con poner una demanda en caso de dirigirse a ella de nuevo como "amante", pues ella mantiene que su romance no comenzó hasta que Antonio David dejó zanjado su relación con Olga Moreno.

Sin embargo, de nada le sirvió a la periodista estas amenazas. Lecquio volvió a pronunciarse ante los micros. "Flipo con los complejos lingüísticos de algunos", dijo con gesto de incredulidad.

Además, quiso reafirmarse diciendo que "en un triángulo amoroso… del que todos, de alguna manera, hemos formado parte en algún momento de nuestra vida, hay tres ángulos: el engañado, el infiel y el amante, eso es así. El lenguaje es así".