En pareja o solo, pero esta primavera tu cuerpo se merece orgasmos. Como se suele decir: "para gustos, los colores" y para colores, los diferentes de la variedad de geles de placer y preservativos de Durex o Control y de los juguetes sexuales de la marca alemana Satisfyer. Firma que, por cierto, es un gran ejemplo de que existen también juguetes para personas con pene y de que no solo trabaja para aquellas con clítoris, sino que innova en masturbadores para ellos, como el Heat Men Vibration con 11 modos de vibración ¡y efecto calor!, que simula la sensación del sexo oral (¡ahora rebajado un 60% en Amazon!).

Del color negro del Satisfyer Heat Men Vibration para ellos, pasamos al blanco de Pro G-Sport Rabbit para ellas, también rebajado más de la mitad en el ecommerce. Este juguete sexual es el más vendido de su categoría con 13.107 valoraciones y con el que ahora puedes ahorrarte más de 33 euros. Estimula el punto G a la vez que el clítoris, tiene vibración y presión de aire, dos motores, 11 velocidades y ¡es impermeable!

La forma ergonómica y su funda sedosa y suave de silicona convierte al Pro G-Spot en un auténtico mimador. 20deCompras

La primavera que te mereces

Pero, las ofertas de Amazon por primavera para regalarte orgasmos no se quedan en el Satisfyer Pro G-Sport Rabbit o en el Heat Men Vibration, sino que los productos van más allá. Puedes ahorrar más de un 20% en la compra de preservativos de una marca de confianza como Durex e, incluso, innovar en ellos. Hay un pack rebajado de 40 condones de sabores con una variedad de sensaciones única y con cuatro tipos distintos de preservativos.

Y si quieres dar un paso más allá en tus orgasmos puedes probar también los geles estimulantes y de placer de Durex y Control. Desde sabores a efectos calor o frío (¡las noches en pareja seguro que no se enfrían con ellos!). Lo que está claro es que gracias a las rebajas de primavera de Amazon, sean cuales sean tus gustos y tu situación sentimental, tendrás orgasmos asegurados. Y para que no te pierdas ninguna de las ofertas en preservativos, geles o juguetes sexuales, desde 20deCompras te dejamos esta ventana maravillosa a todas las ofertas para que no se te escape ni.... ¡ni un orgasmo!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.