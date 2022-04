Una de las noticias del día ha sido la acusación de estafa contra Luis Medina, hijo de Naty Abascal, por parte de la Fiscalía debido al cobro de unas comisiones millonarias. Todos los informativos se han hecho eco de ello, y entre los programas que han querido desgranar el asunto se encuentra Sálvame.

El formato de Telecinco, en su renovación, está aprovechando para tocar todo tipo de temas, desde el corazón hasta la política. Y, durante Sálvame limón, no solo han hablado sobre la acusación de estafa, sino sobre anécdotas de los colaboradores con el protagonista.

"Fui a un karaoke con un amigo y nos encontramos con Luis Medina", ha comenzado relatando Laura Fa, una de las periodistas que trabaja como colaboradora habitual. "Se sentó conmigo. Salía a cantar country y volvía para hablar conmigo y preguntarme quién era. Cuando salimos, me pidió que fuera al casino con él".

"Yo le dije que no, que al día siguiente trabajaba. Me estuvo llamando todo el rato, insistiendo", ha añadido. "Al final se fue con un amigo mío y el amigo le dijo que yo trabajaba en Sálvame. Y Luis Medina le respondió: 'Pues fíjate que me lo podía haber dicho, que me la llego a llevar al hotel y...'".