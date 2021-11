Durante varios días, Sálvame estuvo recordando que Lydia Lozano, colaboradora del programa, estaba preparando un mercadillo solidario para los afectados por la erupción del volcán en La Palma. Y, en las propias palabras de Lozano, "fue un éxito. Hemos recaudado cerca de 11.000 euros". Pero no todo fueron luces en el mercadillo, ya que la colaboradora ha desvelado en Sálvame que ha habido colaboradores que no han aportado nada, y que ni siquiera fueron a apoyarla.

Una de ellas ha sido Laura Fa, que no donó nada al mercadillo porque "Lydia me lo explicaba con tanta desgana que no me apetecía participar. No parecía serio. Parecía cutre y claro, no iba a donar nada por si yo quedaba mal". Ante esta afirmación, todos los colaboradores no han dudado ni un segundo en llamar egoísta a Laura, sobre todo Belén Esteban, la que más ropa donó al mercadillo de Lydia.

Pero Laura Fa no ha sido la única que no participó en la acción solidaria de Lozano. "A Kiko Matamoros no le pedí ropa porque viste con cosas muy caras" ha explicado la colaboradora. "Kiko Hernández me dijo que tenía un follón con la mudanza que no sabía dónde tenía la caja con la ropa para donar. Y Chelo me dijo que ya había donado toda la ropa que no se ponía".

Una de las piezas exclusivas donadas por Lydia Lozano. INSTAGRAM

Entre todos los que no dieron ropa se encuentra Jorge Javier Vázquez, pero porque Lydia no le avisó. "Juro que no me pediste ropa". Una máxima que ha repetido Rafa Mora, que también ha afirmado que no le dijo nada. "Si me hubieras dicho algo, habría donado toda la ropa que tengo".

Laura Fa, por su parte, ha insistido en que solo habría dado ropa de haber sabido que iba a ser algo grande y que no le molesta que le califiquen de egoísta. "No es lo peor del mundo. Uno puede ser egoísta. No pasa nada".