Patricia Steisy, la que fue tronista de Mujeres y hombres y viceversa, se sincera con sus seguidores de Instagram y les confiesa abiertamente que tiene ganas de ser mamá.

Aunque su relación con el arquitecto Pablo Pisa ha pasado por diversos vaivenes durante los tres años que llevan juntos, actualmente va viento en popa. Y es que, después de que la pareja se haya ido a vivir a un piso en plena Gran Vía de Madrid, estaría dispuesta a dar un paso más.

"Yo siempre he querido tener hijos. También me gustaría adoptar. Pero lo retrasas porque nunca es el momento y me he dado cuenta de que no lo será. Es una decisión, o la tomas o no [...] La verdad es que le he dicho a Pablo que en 3 o 4 años lo tenemos o paso", afirma rotundamente la colaboradora de Mediaset.

La exconcursante de Supervivientes ha comentado que la idea de ser madre le ha llamado siempre la atención, pero que por diferentes circunstancias lo ha ido retrasando.

Al haberse convertido en tía, este sentimiento ha avivado más en su cabeza y se ha imaginado a su futuro hijo. "Ahora mismo tengo la mejor parte, mi sobrino Romeo. Yo lo disfruto y su madre lo aguanta. Como me salga con la cara de Pablo me derrito", asegura.

A esta idea de tener un bebé, también le suma la de casarse por todo lo alto y la de ampliar la familia con un perro, algo en lo que está trabajando para convencer al arquitecto.