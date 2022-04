Marta López Álamo ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales al desvelar que, a su rutina diaria, ha unido una nueva práctica: la kinesiología.

"Tengo kinesiología ahora, voy y vuelvo andando. Luego entrenaré y empezaré con una práctica de la uni. Lo guay de estudiar online es que puedes hacerlo desde cualquier parte y yo me llevo el portátil siempre que viajo, así no se me acumula el trabajo", ha escrito en su Instagram la modelo, también novia de Kiko Matamoros.

También ha dado la última hora sobre su intención de sacarse el carné de conducir. "Respecto a la autoescuela, voy haciendo test y espero para el verano ya hacer el teórico", ha anunciado.

Pero, volviendo a la kinesiología, muchos se preguntan de qué se trata esta nueva y llamativa práctica que, según algunas publicaciones, ha entrado de lleno en la vida de la influencer, ya que antes no había hablado de ella.

Según su terminología, la kinesiología o quinesilogía es el estudio científico del movimiento del cuerpo y aborda los principios y mecanismos de movimientos fisiológicos, biomecánicos y psicodinámicos.

Por todos es conocida la pasión que tiene Marta por el deporte. Pasión que comparte con su chico, kiko Matamoros, que también ama el deporte y machaca diariamente su cuerpo en el gimnasio.

Después de semanas rumoreándose su participación, el colaborador ha sido el segundo concursante confirmado para la nueva edición de Supervivientes.

"Quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes. Ese es mi reto fundamental", ha señalado el colaborador como uno de los objetivos que tiene a lo largo del concurso.

"Dejo en este momento una estabilidad que no he tenido en mucho tiempo. Tengo una comunicación con mis hijos maravillosa, una relación estupenda, y una pareja con la que llevo tres años y un mes a la que voy a echar mucho de menos porque no me he despegado de ella", expresa, señalando que es una de sus mayores preocupaciones.

Ante la posibilidad de que Marta pueda ir a verle a la isla hondureña, se ha mostrado muy emocionado y se ha comprometido a que, si eso sucede, tendrá "sexo en directo".