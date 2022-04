Sin 'stock' en Cecotec, pero rebajado en Amazon: cómo conseguir por 160 euros el robot aspirador con 17.000 opiniones

Más allá de la estética, mantener un hogar limpio también es cuestión de salud. El polvo, los ácaros y la suciedad pueden acrecentar alergias y otros cuadros sintomáticos. Por ello, y por mucho que nos cueste, debemos seguir una rutina para conseguir que nuestra casa esté impoluta. Claro que, si contamos con buenos aliados, la tarea será mucho menos costosa. Escobas verticales con láser incluido para que ni una mota pase desapercibida, productos que nos ayudan a eliminar hasta la suciedad más difícil (¡grasa incluida!) y todo un batallón de herramientas y artículos diseñados específicamente para conseguir los mejores resultados en nuestro hogar.

Pero, por supuesto, no podemos olvidarnos de los robots aspiradores, unos dispositivos que se han convertido en los favoritos en los hogares. Y no nos extraña: son capaces de eliminar el polvo y otros restos de suciedad sin que tengamos que esforzarnos. Además, no tenemos por qué hacer una inversión muy desorbitada para conseguir uno de estos dispositivos. ¡Y aquí va un ejemplo! La conga 1990 Connected de la marca Cecotec está rebajado en Amazon y cuesta menos de 160 euros. Un modelo que además de aspirar, friega, por lo que es uno de los más populares. En el gigante del comercio online, esta versión acumula más de 17.000 valoraciones y en la web oficial de la marca... ¡está agotado! ¿Vas a dejarlo pasar también esta vez?

Conga 1990 Connected. Cecotec

Si hay algo que nos gusta de este modelo todoterreno es que es capaz de aspirar, barrer, fregar y pasar la mopa según las necesidades de cada momento, usuario y hogar. Un robot multifunción capaz de acabar con todo tipo de suciedad que, incluso, cuenta con un cepillo específico para retirar los pelitos de nuestra mascota.

También hay que hablar de que es una apuesta silenciosa que no nos molestará mientras limpia (¡y nosotros nos dedicamos a otras tareas!). El nivel sonoro del Conga 1990 Connected es menor a los 64 decibelios, lo que nos asegura que podemos disfrutar de nuestra serie en streaming favorita, por ejemplo, mientras funciona sin que haya interrupciones.

Y si eres de los que solo apuesta por los gadgets más techies, tranquilo: el Conga 1990 Connected incluye tecnología VirtualVoice con la que podrás conectar el robot a los asistentes virtuales de control por voz Alexa y Google Home.

