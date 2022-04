Que las manchas no se te resistan: cómo evitar los errores más comunes para salvar cualquier prenda

En algún momento u otro de nuestra vida hemos llegado a pensar que hacer la colada no era una tarea complicada: bastaba con introducir todas las prendas en la lavadora, programar el ciclo de limpieza y, una vez listo, tenderlas. Esto no suponía un gran esfuerzo ni aunque luego tocara planchar (labor doméstica que es considerada como la más odiada, al menos, por los españoles). Sin embargo, nada más lejos de la realidad: hacer la colada no es sencillo. Para empezar, debemos separar las prendas por colores y por tipos, también hay que tener cuidado con aquellas como los sujetadores que puedan engancharse con otras, y, por último, tenderlas de la mejor manera posible para evitar arrugas.

Así que, si queremos que la ropa vuelva al armario como nueva, más vale fijarnos en estas cuestiones o a si hay alguna mancha que merezca de toda nuestra atención. De hecho, con estas últimas, debemos poner empeño en que desaparezcan por completo si no queremos llegar a dejar de ponérnosla. Claro que hay algunas que se nos resisten, como las de césped, sangre, grasa, vino, sudor... Para todas ellas existen multitud de remedios caseros que emplean productos como amoniaco, bicarbonato y vinagre para intentar deshacerse de ellas, aunque no siempre logramos los resultados esperados. Por ello, en 20deCompras nos hemos puesto a investigar qué producto prefieren los usuarios para acabar hasta con la suciedad más incrustada... ¡y lo hemos encontrado!

Se trata del pulverizador KH-7 Sin Manchas, una apuesta que no emplea lejía, pero al que no se le resiste la suciedad. De hecho, ocupa el primer puesto en la lista de más vendidos en la categoría quitamanchas para textiles de Amazon. En el marketplace, el bote de 750 ml tiene un precio de 4,20 euros (o 3,78 si apuestas por la compra recurrente), aunque también está disponible en packs ahorro. Este producto también está a la venta en el supermercado de El Corte Inglés, donde cuesta 4,49 euros.

KH-7 Sin Manchas. Amazon

Es eficaz contra manchas de aceite, grasa, salsa, chocolate, rozaduras, maquillaje... Y, todo ello, sin emplear lejía, por lo que no tenemos que temer por las prendas en las que lo empleemos. Así, se puede usar con ropa blanca o de color, ya que mantiene sus propiedades. Es apto para usar en lavados de agua fría y cortos. Basta con aplicar el producto en la mancha localizada, dejarlo actuar durante cinco minutos sin que se llegue a secar y, después, lavarlo en la lavadora de forma habitual.

