Un truco para limpiar las zapatillas (¡y evitar que la humedad las eche a perder!) que deberías poner en práctica

Estrenar zapatillas es un hito que (¡si no acaba con rozaduras!) gusta a la mayoría. Limpias, impolutas, llenas de color (o de un blanco brillante) y perfectas para potenciar cualquier look, ¿se puede pedir más? Sin embargo, y como cabe esperar, son la prenda que más rápido se ensucia y desgasta, pues si la elegimos es porque llevamos jornadas maratonianas para las que necesitamos un calzado cómodo que nos acompañe sin peros. Aunque, claro, ¡lucirlas sucias también es impensable!

Pasadas un par de semanas, lo habitual es lanzar las zapatillas a la lavadora y esperar que salgan como nuevas, sin tener en cuenta que la humedad que les aporta este gran electrodoméstico unida a las dificultades para secarlas puede arruinar nuestro modelo favorito. ¡Por no hablar del posible olor de pies! Dramas de estar por casa a los que todos nos hemos enfrentado para los que, sin embargo, pocos conocen la solución. Así que, si te preguntas si se pueden llevar las zapatillas siempre como nuevas con el menor esfuerzo, desde 20deCompras te decimos que sí.

Este kit nos ayudará a conseguir unas zapatillas impecables. Amazon

Cómo dejar las zapatillas impecables con este kit

Lo primero que tenemos que hacer es mojar en agua el cepillo que incluye este kit y aplicar unas gotas de líquido Cure Crep Protect. Después, lo frotamos por la zapatilla hasta que empiece a hacer espuma y lo extendemos bien por toda la superficie. Es recomendable realizar este paso en una zona que se pueda mojar, para evitar dañar ciertas superficies. Por último, elimina la espuma sobrante con el paño de limpieza que incluye este set. Además de para la propia sneaker, este limpiador sirve para dejar relucientes los cordones. Basta con introducirlos en una mezcla de agua y líquido y dejarlos ahí un tiempo. Este producto se puede aplicar en calzados de cuero, gamuza, nubuck, lona y otros materiales gracias a su composición y al cepillo de cerdas cortas con una textura suave que respeta el zapato.

La limpieza se puede completar con el espray de la marca (que cuenta con más de 15.000 valoraciones en Amazon) que crea una película protectora que repele el líquido, evitando que las manchas, la suciedad y la humedad dejen mucha huella en nuestro calzado.

