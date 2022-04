Lucía reaparece tras la reacción de Isaac a la noticia de su embarazo y desvela su siguiente paso: "Hay gente muy mala"

Lucía Sánchez sorprendió a todos tras anunciar el viernes en Baila conmigo la gran noticia que tenía que dar y que cambiará el rumbo del programa: "estoy embarazada de Isaac", dijo la joven.

La exconcursante de La isla de las tentaciones reconoció que está feliz y contenta con esta situación. "Tenía muchas ganas de soltarlo", señaló.

Minutos después, tras haber saltado la noticia, fue Isaac el que habló del tema. "Bueno, chicos, ya os habéis enterado de la noticia, yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas. Creo, siempre lo he dicho", aseguró.

La noticia del embarazo llega en uno de los peores momentos para su relación. Hace tan solo unas semanas que se produjo la ruptura, cuando, según desveló la propia Lucía, se encontró a Isaac con una mujer en su cama.

Tras haber estado ausente todo el fin de semana, la andaluza reapareció en sus redes sociales y dio la última hora sobre cómo se encuentra: "Me encuentro bien y estoy contenta de haber dicho lo que dije", señaló la joven, que explicó el porqué de su ausencia.

"He desaparecido porque no quiero leer comentarios de gente muy mala que hay por ahí, pero ya contestaré este lunes en directo", en referencia al programa de Cuatro, que se convierte así en su siguiente paso. "Me voy a tomar días de relax", explicó Lucía, antes de desvelar que le ha pedido a su madre que le prepare sus recetas preferidas y de mandar un recado a sus seguidores y también a los haters: "Gracias a vosotros puedo seguir por aquí y a los que no, si os molesta, que os den".