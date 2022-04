Isaac rompe su silencio tras la confesión de Lucía de que está embarazada: "Creo que no era el momento"

Lucía Sánchez desvelaba el secreto que ha mantenido durante su corta participación en Baila conmigo y que le estaba impidiendo abrirse a conocer a otros chicos: está embarazada de Isaac.

Tanto sus compañeros de concurso como Nagore Robles se mostraron muy sorprendidos al conocer la noticia, aunque ella aseguró estar "feliz" y "contenta" por saber que va a convertirse en madre.

Isaac ha roto su silencio al respecto, pronunciándose a través de las historias de Instagram después de que ella hiciera público el embarazo.

"Bueno chicos ya os habéis enterado de la noticia, yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas. Creo, siempre lo he dicho", asegura.

La noticia del embarazo llega en uno de los peores momentos para su relación. Hace tan solo unas semanas que se produjo la ruptura cuando, según desvela la propia Lucía, se encontró a Isaac con una mujer en su cama.

"No he dicho anda antes porque había decidido respetarla, yo creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso", ha señalado.

Sin embargo, ambos afrontan este embarazo y la futura llegada del bebé que van a tener en común con ilusión, aunque sin suponer un acercamiento entre ellos dos aparentemente.

"Ahora ya lo sabéis, esperamos que todo vaya bien, que todo vaya para adelante, y que se cuide mucho ella, que esté bien", le deseaba a su expareja para concluir sus declaraciones.