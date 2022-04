Letra pequeña, límites de cobertura... Cómo saber lo que no te cubrirá el seguro del hogar

Los seguros de hogar no son obligatorios, excepto si la casa vivienda está hipotecada, lo cual incluye a muchas en España. Pero son frecuentes los malentendidos y las propias compañías suelen valerse de algunos trucos para que nuestra cobertura no sea la esperada.

El portal Idealista ha publicado una información en la que contactan con Juan García, cofundador de la aseguradora Tuio, que explica cuáles son algunos de los trucos a los que recurren las aseguradoras.

"En las pólizas se juega mucho con el tema de las exclusiones, lo que no se cubre. Que si no vas a cubrir algo por precio me parece bien, pero qué menos que lo digas claramente", afirma García.

"Los cristales pueden ser de contenido (espejos) o de continente (las ventanas). E incluso a veces se puede considerar la vitrocerámica. El 'truquillo' típico es que la póliza te cubre cristales pero solo en continente (espejos pero no ventanas). Es muy típica", dice Juan García.

Otra trampa: "Muchos sanitarios no son lozas, sino fibras sintéticas, y cuando llamas al seguro para decir que se te ha roto el inodoro y te mandan al perito resulta que es fibra sintética y no te lo cubre. Es una cuestión de matiz", dice.

También hay que tener ojo con los límites: "Y luego en el siniestro te das cuenta. Un ejemplo, los daños estéticos. Hay dos límites: qué te cubre y cuánto te cubre. Nosotros cubrimos 2.000 euros en daños estéticos. Pero otras son hasta 500 euros. Te la pueden colar con las exclusiones, los límites…"

García explica que el 25% de lo que pagas por tu póliza de seguro del hogar va a la distribuidora y solo el 45% a cubrir siniestros. "El resto va a la compañía, por eso nosotros podemos ser más competitivos porque no tenemos la cadena de distribución", aclara.

Otro problema es cuando quieres tramitar la baja: "Por ley tienes que comunicarlo un mes antes de que venza el seguro y muchas veces no se dice claramente y ni siquiera se sabe cuál es el proceso a seguir para hacerlo", concluye García.