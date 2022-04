Tiras led para el televisor: la solución para ver tu serie favorita de un tirón sin miedo a la fatiga visual 

Tener en casa un televisor o un monitor retroiluminado ya no es algo raro. Muchas personas han decidido apostar por la iluminación trasera para reducir la fatiga visual que produce mirar las pantallas durante muchas horas seguidas. Hay algunos modelos de televisores que ya vienen con este sistema integrado, pero la mayoría no lo hacen. Por eso, las tiras led son un éxito entre quienes buscan cuidar su vista, pero no renuncian a ver sus películas o series favoritas como si estuvieran en el cine. Su precio es muy asequible y se colocan fácilmente detrás de los aparatos, sin dañarlos. Muchos modelos incluyen mando a distancia y se conectan con los asistentes virtuales como Alexa. Algunos, incluso, modifican automáticamente el color de su iluminación para ajustarse al de las imágenes que vemos en cada momento.

Esta tecnología económica y eficiente está revolucionando la forma en la que iluminamos el salón o nuestra zona gamer y supone un ahorro en la factura de la luz. Si te apetece probar cómo funcionan lo primero que debes saber es que hay muchos tamaños de tiras y modelos de diferente intensidad lumínica. Cuanto mayor es el voltaje más metros de tira puede iluminar. En 20deCompras hemos encontrado pack de dos rollos de 7,5 metros de longitud que está siendo un éxito de ventas en Amazon. Tiene control remoto, es compatible con Google Asistant y Alexa y su precio no supera los 17 euros.

tiras led más vendidas en Amazon. Amazon

Por qué apostamos por este modelo

- Control por voz y móvil. Las tiras Led de Weili son compatibles con los altavoces inteligentes Alexa y Google Assistant y permiten controlar las luces mediante la voz: se pueden encender y apagar, cambiar los colores y hasta modificar la intensidad de la iluminación. Si no tienes asistente virtual, no te preocupes porque también se controlan con un mando a distancia o a través de una aplicación móvil. Incluso puedes programar su puesta en marcha porque incluyen temporizador.

- Dos tiras de 7,5 metros multicolores. Ya sea en tonos blancos, rojos, verdes o azules. El chip SMD 5050 con control de brillo con control remoto permite hasta 16 combinaciones multicolores tanto estáticas como dinámicas y de intensidad graduable para una atmósfera ambiental personalizada.

- Se ajustan al tamaño del monitor. Estas tiras de luces led se pueden cortar en pequeñas secciones cada 3 led a lo largo de las marcas, y también se pueden conectar a otra tira si es necesario iluminar un espacio más grande. Tienen una cinta que pega firmemente la tira a la pared o al monitor y que cuenta con un clip adicional.

- Modo escena y música. La iluminación se sincroniza con cualquier música y su velocidad se ajusta al ritmo. Pueden iluminar no solo los monitores, sino también el dormitorio, el techo o las escaleras.... para crear ambientes únicos.

