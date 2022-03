La llamada secreta y tensa de Olga Moreno a Marta Riesco

Marta Riesco se mostraba este miércoles exultante tras salir a la luz las primeras fotografías de la pareja que forma con Antonio David Flores. De ellas habló en los programas donde colabora, AR y Ya son las ocho, aunque no quiso dar más detalles sobre ellas y tampoco confirmó si fueran pactadas o robadas.

Tampoco quiso comentar en el matinal de Telecinco una noticia que puso sobre la mesa Alessandro Lecquio, a quien sí afeó su cambio de conducta con ella desde que se dio a conocer su relación con el ex guardia civil. Ante esto, el conde no dudó en recordarle a su compañera que le mintió con respecto a su posible relación con el excolaborador.

La noticia no es otra que una tensa y, hasta ese momento, secreta llama de Olga Moreno a la reportera, junto cuando saltó públicamente su idilio con Antonio David. "El día que salió vuestra relación, ella te llamó. ¿Qué te dijo?", le preguntó Lequio, dejando descolocada a Marta, sorprendida porque el italiano conociera esa llamada.

"No voy a hablar de una conversación entre dos personas, de la que ni ella se ha pronunciado, ni me he pronunciado yo", respondió la periodista, confirmando que la información del colaborador era cierta.

Aunque no se habló del contenido de la llamada, nadie duda de que la ganadora de Supervivientes quería saber qué había de cierto en su relación con el que hasta ese momento era su pareja.

Después, la andaluza llamó a El programa de Ana Rosa el día que Rocío Flores se enfrentaba a la información de esta relación formada por Antonio David y Marta Riesco y de la que ambas aseguraron no saber "nada".