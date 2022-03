Este miércoles, el panorama social ha despertado con una de las noticias más esperadas en los últimos meses: la publicación, por parte de la revista Semana, de las primeras fotografías de Antonio David Flores y Marta Riesco juntos. Precisamente, la protagonista de las imágenes ha decidido sentarse en el sillón del Club Social de El programa de Ana Rosa para comentar el asunto.

"Ha sido un comienzo turbulento. Me veis mucho mejor ahora porque me he quitado muchos problemas de encima. Lo he pasado realmente mal, pero ahora estoy en un momento increíble", ha comenzado diciendo la periodista que, además, ha recalcado que sigue "profundamente enamorada" y que la publicación de las fotografías "era el próximo paso que había que dar".

Riesco ha agregado que ella ha decidido respetar los tiempos del exguardia civil, que tenía una familia detrás a la que debía dar explicaciones. Pese a esto, ha recalcado que hacen vida de pareja y que, actualmente, Antonio David vive con ella "como cualquier pareja".

Aunque la periodista ha comenzado la entrevista en un tono cordial, se ha negado a responder a las preguntas de Alessandro Lecquio, a quien ha afeado su cambio de conducta con ella desde que se dio a conocer su relación con Antonio David Flores. Ante esto, el conde no ha dudado en recordarle a su compañera que le mintió con respecto a su posible relación con el exguardia civil.

Además, Lecquio ha preguntado a Riesco si las fotografías habían sido un posado robado y, por tanto, pactadas con la revista para sacar a la luz, por fin, de manera oficial, la relación de la pareja. Sin embargo, Marta no ha querido responder a las preguntas del aristócrata y ha asegurado que podía pensar lo que quisiera: "He aprendido varias cosas en este tiempo. ¿Quieres decir que es un posado robado? Dilo. Que cada uno piense lo que quiera".

La periodista ha recalcado que ella siempre ha querido mantenerse al margen de la vida pública y conservar su anonimato, algo que no fue posible: "No lo fue, pero no por mí. Sino porque los medios se encargaron de sacar cualquier dato de mí, día tras día, hora tras hora, minuto a minuto. ¿Dependía de mí ser un personaje público? No, porque yo estuve, durante dos meses en esta redacción montando vídeos con mi boca sellada y, durante ese tiempo, siguieron llenándose los titulares de periódicos, revistas y programas".

La comunicadora, además, ha destacado que los periodistas buscaron en su pasado e, incluso, llegaron a afirmar que siempre había deseado ser famosa. "He sido obligada porque no se me ha respetado como a otras personas", ha apuntado Riesco.

Marta también ha señalado que sabía Antonio David "tenía una imagen pública muy dañada": "Yo sé quién es él. Sé de quién me he enamorado y mi madre también lo sabe. Lo más importante es que ayer, cuando estábamos cenando, mi familia me dijo: 'este hombre te hace muy feliz'. Y al final esto es lo único que importa". Riesco ha señalado que no entiende el revuelo que se ha generado por decir que quiere 'el pack completo', casarse y ser madre. "Quiero tener hijos con la persona de la que estoy enamorada, por supuesto. Pero hay que esperar a ver qué nos depara la vida", ha añadido la periodista.

Además, también ha tendido la mano a Rocío Flores, aunque ha asegurado que respetará los tiempos de la hija de su pareja: "Cuando todos veamos de qué palo vamos cada uno, espero que el teléfono suene y lo cogeré. Yo no la llamo porque ella dijo que quería respetar esos tiempos y así será".

"No ha habido un 'Equipo Marta Riesco'

"A mí me odia la gente que ha defendido a Antonio David y la gente que ha defendido a Rocío Carrasco. Me han odiado de todas las partes. No ha habido un 'equipo Marta Riesco'. Había gente que estaba con Antonio David y Olga y los que estaban en su contra", ha destacado la periodista.

Desde el punto de vista profesional, Riesco ha apuntado que su relación con Antonio David ha sido un "bajonazo impresionante", pues cuando se han referido a ella no lo han hecho desde el punto de vista de su profesión, sino exponiendo asuntos de su vida personal. Por ello, Joaquín Prat ha cuestionado por qué, entonces, ahora saca un single.

"Me encanta la música. Durante toda mi carrera y los años en el colegio he cantado. Estoy todo el día cantando. Una de las cosas que se sacaron para dejarme en vergüenza y que yo no pudiese continuar con mi carrera, fue esta canción que yo no había vuelto a escuchar desde que tenía 18 años. Lo pasé realmente mal. Estoy yendo al psicólogo por todas las cosas que se están diciendo de mí", ha confesado la periodista, que ha reconocido que fue su compañero Miguel Ángel Nicolás quien la animó a sacar la canción a la luz y lo aprovechase como una oportunidad.